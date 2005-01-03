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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۰:۵۸

روز چهارشنبه در ارسباران

اولين مجمع عمومي خانه زنان هنرمند ايران برگزار مي شود

اولين مجمع عمومي خانه زنان هنرمند ايران روز چهارشنبه 16 ديماه ساعت 10 صبح در فرهنگسراي ارسباران برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي خانه زنان هنرمند ايران، اين مركزهنري بااهدافي چون گرد آوري و سازمان دهي نيروهاي پراكنده زنان هنرمند كشور، بهره مندي از حضور هنرمندان پيشكسوت درراستاي تربيت هنرمندان جوان ، پشتيباني ازهنرمندان مسلمان، تحقيق و بررسي طرحهاي مناسب اين طيف به جامعه هنري و شناسايي و حمايت از هنرمندان ايراني راه اندازي شده است و نخستين مجموعه فرهنگي هنري ويژه زنان هنرمند كشور است.

برپايه اين خبر، خانه هنرمند ايران در قالب NGO و تشكل هاي غير دولتي وابسته به سازمان ملي جوانان فعاليت مي كند و در اولين مجمع عمومي اين خانه سياستهاي كلي و برنامه هاي تشكيلاتي و اولويت هاي اجرايي آتي مورد ارزيابي و بررسي قرارمي گيرد.

حضور در اولين مجمع عمومي خانه زنان هنرمند ايران براي عموم علاقمندان آزاد است.

کد مطلب 144857

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