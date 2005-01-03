اولين مجمع عمومي خانه زنان هنرمند ايران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روابط عمومي خانه زنان هنرمند ايران، اين مركزهنري بااهدافي چون گرد آوري و سازمان دهي نيروهاي پراكنده زنان هنرمند كشور، بهره مندي از حضور هنرمندان پيشكسوت درراستاي تربيت هنرمندان جوان ، پشتيباني ازهنرمندان مسلمان، تحقيق و بررسي طرحهاي مناسب اين طيف به جامعه هنري و شناسايي و حمايت از هنرمندان ايراني راه اندازي شده است و نخستين مجموعه فرهنگي هنري ويژه زنان هنرمند كشور است.

برپايه اين خبر، خانه هنرمند ايران در قالب NGO و تشكل هاي غير دولتي وابسته به سازمان ملي جوانان فعاليت مي كند و در اولين مجمع عمومي اين خانه سياستهاي كلي و برنامه هاي تشكيلاتي و اولويت هاي اجرايي آتي مورد ارزيابي و بررسي قرارمي گيرد.

حضور در اولين مجمع عمومي خانه زنان هنرمند ايران براي عموم علاقمندان آزاد است.