حمید شاه آبادی درباره به تعویق افتادن حق بیمه و مطالبات اعضاء انجمن نمایش و املاکی که قرار است به مزایده گذاشته شود به خبرنگار مهر گفت: من خبر فروش و مزایده املاک خانه نمایش را از طریق روزنامه‌ها شنیدم. در واقع نه ملکی وجود دارد و نه ملکی قرار است به مزایده گذاشته شود.

وی افزود: مرکزی به نام انجمن نمایش در دولت نهم وجود داشته که سالها قبل منحل شده است. طبیعی است بر اساس فعالیت‌هایی که در گذشته داشته و پرسنلی که در آنجا فعالیت می‌کردند باید حقوق معوقه به آنها پرداخت شود. تامین اعتبار این برنامه انجام شده و مراحل اداری طی می‌شود.

شاه آبادی ادامه داد: حل این مسئله پیچیده نیست و قرار است معوقه‌های این هنرمندان به گونه‌ای پرداخت شود که سنوات و حق بیمه آنها به طور کامل پرداخت شود. در حال حاضر انجمن هنرهای نمایشی با مدیریت مشخص به جای انجمن نمایش سالهاست که در حال فعالیت است. این انجمن هیچ بدهی به هیچ نهادی ندارد و ملکی هم در اختیار ندارد که بخواهد به مزایده بگذارد.

وی خاطرنشان کرد: پرونده این مسئله بسته شده است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دستور تامین اعتبار پرونده را داده است که بعد از تشریفات اداری این معوقه‌ها و مطالبات در آینده‌ای نزدیک به اعضاء این انجمن پرداخت می‌شود.