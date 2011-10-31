صالحی : آینده روشن عراق با همدلی مردم و دولت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد ؛علی اکبر صالحی در این دیدار با اشاره به روند سیاسی در عراق گفت: با همدلی مردم و درایت دولت عراق، آینده ای روشن برای این کشور رقم خواهد خورد.

وزیر امورخارجه کشورمان افزود: اراده مسئولان ایرانی برطرف کردن موانع و بسترسازی برای تعمیق و گسترش هر چه بیشتر همکاری های دو جانبه است.

نوری مالکی هم در این دیدار با اشاره به مشترکات دینی و تاریخی بین دو کشور دوست و برادر ایران و عراق، روابط دو کشور را مهم و تأثیرگذار دانست.

نخست وزیر عراق گفت: همکاری های ایران و عراق در سطح خوبی قرار دارد و هر دو طرف باید با برطرف کردن موانع در راه گسترش هر چه بیشتر آن گام بردارند.

بر اساس این خبر صالحی امروز نیز با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز دیدار کرد.

وی همچنین ددر مراسم ضیافت ناهار زیباری نیز شرکت می کند.

