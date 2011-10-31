به گزارش خبرگزاری مهر، در گزیده عکسهای نجومی این هفته مجله نشنال جغرافی می توان تصاویری از سیارات جدید، آینه های جادویی، چرخ زمان و عکسهایی که توسط بزرگترین تلسکوپهای زمینی و فضایی گرفته شده اند را مشاهده کرد.

سیارات جدید- حلقه گازی که اطراف این ستاره جوان را احاطه کرده است می تواند بدان معنی باشد که در فاصله 546 سال نوری از زمین سیارات جدیدی درحال شکل گیری هستند که هنوز برای ما ناشناخته اند. این تصویر را تلسکوپ "سوبارو" واقع در جزایر هاوایی از ستاره SAO 206462 گرفته است.

آینه های جادویی- این عکس را بابک تفرشی، عکاس ایرانی فعال در عرصه نجوم گرفته است. در این تصویر ستارگان در آسمان به صورت خطوطی موازی دیده می شوند و روی یکی از دو تلسکوپ "جادو" (MAGIC) در جزیره "لا پالما" بازتابش می کنند.

MAGIC نام یکی از دو تلسکوپی است که در رصدخانه Roque de los Muchachos در جزایر قناری اسپانیا قرار دارند.

این دستگاهها برای ردیابی پرتوهای گاما طراحی شده اند. زمانی که پرتوهای گاما به لایه های فوقانی اتمسفر زمین برخورد می کنند بارانی از ذرات تولید می کنند که این دو تلسکوپ قادر به ردیابی آنها هستند.

شیاطین شنی- این شیاطین ماسه سیاه که در عکس تقریبا شبیه دود به نظر می رسند به صورت گردبادی بر روی سطح مریخ می چرخند. این تصویر را دوربین "های- رایز" نصب شده بر روی کاوشگر مدارگرد Mars Reconnaissance گرفته است.

به طور معمول این گردبادها نوعی اثر جاروبرقی ایجاد می کنند که بر روی سطح مریخ یک لایه نازک از گرد و غبار را جابجا می کند. زمانی که شیاطین شنی حرکت می کنند از خود خطوطی به رنگ تیره برجای می گذارند.

انوار کانادایی- رنگ سبز فسفری یک شفق قطبی بر روی آبهای "یلونایف" در کانادا منعکس می شود. این شفقها محصولی از توفانهای خورشیدی هستند که به اتمسفر زمین می رسند.

توفان ستاره دنباله دار- یک ستاره دنباله دار به یک سیاره سنگی در نزدیکی ستاره "اتا کوروی" برخورد کرده است. هفته گذشته، دانشمندان اطلاعات با ارزشی را منتشر کردند که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر جمع آوری شده بود. این مطالعات نشان می دهد که نواری از ذرات در اطراف ستاره "اتا کوروی" می چرخد. این ذرات از موادی چون آب در حالت یخ، مواد آلی و سنگ تشکیل شده اند که پس از برخورد ستاره دنباله دار به سیاره در فضا پخش شده اند.

شکوه کروی- این توده کروی ستاره ای که تا این حد درخشان به نظر می رسد و با شناخته UKS 1 معرفی می شود به خاطر اینکه یکی از کم نورترین توده های ستاره ای شناخته شده است شهرت دارد.

توده های کروی ستاره ای، ترکیبات تقریباً کروی شکلی هستند که از صدها هزار ستاره تشکیل شده اند. تمام این ستارگان به خاطر یک نیروی گرانشی قوی در محدوده این توده باقی می مانند. توده UKS 1 یکی از قدیمی ترین جرمهای کروی ستاره ای کهکشان راه شیری است.

چرخ زمان- تلسکوپهایی که در بیابان "آتاکاما" در شیلی قرار دارند به نظر می رسند که از حرکت ستارگان تقلید می کنند. این تصویر برفراز تلسکوپ VLT رصدخانه جنوبی اروپا در شیلی گرفته شده اند. این عکس محتوی 450 تصویر است که به فاصله 20 ثانیه از یکدیگر گرفته شده اند.



