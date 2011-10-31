اعتماد کاربران فضای مجازی را باید به دست آوریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقی پور امروز دوشنبه در همایش تخصصی امنیت و اعتماد تجارت و اقتصاد الکترونیکی، نبود یک سرویس در فضای مجازی نا امن را بهتر از بودن آن عنوان و تصریح کرد: توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باید توام با ایجاد امنیت صورت گیرد.

وی با تاکید بر ایجاد امنیت در فضای مجازی که مکمل فضای فیزیکی خواهد بود به نشست وزیران مخابرات کشورهای دنیا در تله ‌کام 2011 در ژنو اشاره کرد که یکی از بحث‌های اصلی آن به موضوع امنیت اختصاص یافت و گفت: در حوزه امنیت فضای مجازی کشورمان با چالش‌هایی مواجه است که البته فاصله کشور ما با کشور‌های دیگر زیاد نیست و تقریبا چالش‌هایی داریم که همه با آن مواجه هستند.

وی با بیان اینکه باید در داخل کشور اعتماد کاربران فضای مجازی را به دست آوریم اضافه کرد: فضای مجازی هم اکنون مورد اقبال مردم قرار گرفته و روز به روز نیز بر تعداد علاقه مندان به آن افزوده می شود اما باید توجه داشت که در این بخش همگام با توسعه به لایه ای به نام امنیت نیز توجه شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در هر طرح ملی پیوست امنیتی را جزء لاینفک آن قرار داده ایم خاطرنشان کرد: توسعه فناوری های بومی و ملی باید توام با توسعه امنیت فضای مجازی باشد.

تقی‌پور با تاکید براینکه توجه به فناوری های بومی و توسعه‌ نرم‌افزار‌ها درکنار توجه به سخت‌ افزار با تصویب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا- در کشور بسیار روشن است بر شتاب هرچه بیشتر برنامه های راهبردی حوزه افتا تاکید کرد.

وی با بیان به رسمیت شناختن بحث امنیت فضای تبادل اطلاعات به تناسب پیشرفت در جامعه گفت: باید اقداماتی در این زمینه در سطح ملی تعریف شود به عنوان مثال امروز بحث گواهی الکترونیکی در کشور آغاز شده که اگرچه با حرکت کندی روبرو است اما امید می رود سرعت بیشتری به خود گیرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با ارزیابی مزیت‌های ایران در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات به دلیل وجود منابع انسانی متخصص و شرکت‌های دانش‌بنیان از تقویت، ساماندهی و صادرات این شرکتها در این بخش خبر داد و افزود: در برنامه پنجم توسعه برای تجارت و اقتصاد الکترونیکی اهداف کمی و کیفی بلندمدتی تعریف شده است که از جمله آن می توان به دستیابی به 20 درصد تجارت داخلی، 30 درصد تجارت خارجی و رسیدن به 80 درصد پرداخت‌های الکترونیکی به‌جای پولی اشاره کرد.