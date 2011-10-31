تونس و ورود به مرحله جدید؛ نهضت اسلامی در مسیر مردم سالاری

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الیوم السابع با اشاره به پیروزی حزب نهضت اسلامی تونس در انتخابات مجلس موسسان آورده است : چند روز پس از پیروزی نهضت اسلامی تونس در انتخابات مجلس موسسان این کشور که وظیفه تدوین قانون اساسی را برعهده دارد و رئیس جمهور جدید بر اساس آن انتخاب خواهد شد تونس با اسلام گرایان وارد مرحله جدیدی شده است.

در این مطلب آمده است : نگرانی هایی درباره حقوق زنان وجود داشت، اما "راشد الغنوشی" رئیس حزب نهضت اسلامی به همه اطمینان داد که حقوق زنان و مردان و متدینان و غیرمتدینان همگی محفوظ خواهد بود، زیرا تونس متعلق به همه مردم آن است.

این پایگاه می افزاید: آنچه محبوبیت الغنوشی و حزبش را تا حدود زیادی بالا برد موضع گیری اش درباره اسرائیل بود که اعلام کرد: ما با همه کشورهای جهان تعامل خواهیم داشت، اما با اسرائیل به علت اینکه اشغالگر است، تعاملی نخواهیم داشت و نه آن را به رسمیت می شناسیم و نه رابطه ای با آن خواهیم داشت.

پایگاه فوق نوشت : در بعد عملی حزب نهضت دست به اقداماتی زد تا ثابت کند نماینده اسلام میانه رو است به طوری که "حمادی الجبالی" اعلام کرد که حزب نهضت اسلامی تصمیم گرفته است که نیمی از کرسی های مجلس موسسان را به زنان فعال این حزب واگذار کند.

این پایگاه بیان کرد: حزب نهضت همچنین تصمیم گرفته است که همکاری قوی با گروههای سیاسی دیگر داشته باشد.الجبالی دبیر کل حزب النهضه گفت که حزبش از ریاست جمهوری "منصف المرزوقی" دبیرکل حزب کنگره برای جمهوری و "مصطفی بن جعفر" دبیر کل حزب دموکراسی برای کار و آزادی حمایت می کند.

پایگاه مذکور ادامه داد: این اقدامات حزب النهضه نشانه میانه روی و اطمینان بخشی به برخی منتقدان است که از پیروزی اسلام گرایان نگران هستند.

این پایگاه بیان کرد: آتون خلیفه رئیس انجمن یهودیان تونس هم اعلام کرد که یهودیان نگران پیروزی حزب النهضه نیستند.