ثبت نام پانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی تا 17 آبان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، چنانچه تاریخ عقد زوجهای دانشجو بین اول مهرماه 89 تا اول مهرماه 90 باشد می توانند در سامانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به نشانی www.nahad.ir ثبت نام کرده و مدارک خود را به دفتر نهاد یا رابط ازدواج دانشجویی دانشگاه مربوطه تحویل دهند. مهلت ثبت نام تا سه شنبه هفته آینده 17 آبان ماه تمدید شد.

دانشجویان دانشگاههای پیام نور، علمی کاربردی و متفرقه که دفتر نهاد یا رابط ازدواج دانشجویی ندارند جهت تحویل مدارک خود با رابط استانی ازدواج دانشجویی باید هماهنگی کنند.

در صورتی که هر دو زوج دانشجو هستند فقط یک نفر به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام کند.

دانشجویان دانشگاههای پیام نور، علمی کاربردی و متفرقه استان البرز که رابط ازدواج دانشجویی ندارند جهت تحویل مدارک خود به دفتر نهاد دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج واقع در میدان دانشگاه حصارک- ساختمان مرکزی - دفتر نهاد مراجعه کنند.