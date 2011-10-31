داوران کودک و نوجوان جشنواره تئاتر کودک مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کبودراهنگی گفت: با اعلام فراخوان جشنواره 138 نفر از کودکان و نوجوانان همدان برای داوری ثبت نام کردند که در آزمون نوبت اول 67 نفر برگزیده شدند.

وی ادامه داد: در مراحل بعدی انتخاب داوران، دوره های آموزشی توسط استادان تئاتر همدان از جمله سهراب نیک فرجاد و فاطمه ابرار پایدار برگزار شد و برگزیدگان آزمون مرحله اول در آن حضور یافتند.

کبودرآهنگی گفت: پس از گذراندن دوره های آموزشی و برگزاری آزمون، 12 کودک و نوجوان همدانی به عنوان داور این دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان برگزیده شدند.

وی با اعلام نهایی اسامی داوران افزود: فائزه سادات اقلیمی، علی پور اقبالی، امیرحسین ساریخانی، حمید محمداحمدی، محدثه شهبازی، فاطمه طاهری، فاطمه رضایی، حسین قاسمی هنر، کیمیا مقدم پناه، مجیب معصومی، شقایق افشار و پریا مهاجرانی داوران کودک و نوجوان جشنواره هجدهم تئاتر هستند.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان از 15 تا 20 آبان در همدان برگزار می شود.