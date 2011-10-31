به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی آرمندنیا، رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلولان با اعلام این خبر افزود: دور رفت مسابقات باشگاهی تنیس روی میز با حضور تیمهایی از استانهای البرز، کهکیلویه و بویراحمد، خوزستان، کرمان، آذربایجان شرقی، گلستان، اصفهان، تهران و خراسان رضوی به میزبانی شهر مشهد مقدس انجام خواهد شد. در این رقابتها تیمها با حضور 7 تا 9 ورزشکار طی دو روز با هم به رقابت می پردازند.
وی در ادامه از اعزام تیم تنیس روی میز خراسان رضوی به رقابتهای بین المللی تنیس روی میز 2011 "تایچونگ" خبر داد که رقابتهای آن از 18 تا 23 آبانماه در کشور تایوان برگزار می شود.
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