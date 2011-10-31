مسابقات لیگ والیبال نشسته قرعه کشی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز گذشته در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد، رئیس و دبیر انجمن والیبال نشسته، مسئول سازمان لیگ و نمایندگان 12 استان حاضر در لیگ حضور داشتند.

ترابی، مسئول سازمان لیگ نیز در خصوص آیین نامه مسابقات و شرایط میزبانی توضیحاتی را ارائه کرد و در ادامه نشست مراسم قرعه کشی تیم‌ها انجام شد. شایان ذکراست پس از مشخص شدن میزبانان رقابت ها طی هفته آینده، تاریخ مسابقات نیز اعلام خواهد شد.

بدین ترتیب 26 تیم در قالب پنج گروه به شرح زیر رو در روی هم قرار خواهند گرفت:



