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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

مسابقات لیگ والیبال نشسته قرعه کشی شد

مسابقات لیگ والیبال نشسته قرعه کشی شد

جلسه هماهنگی و قرعه کشی مسابقات باشگاهی لیگ دسته یک والیبال نشسته در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که روز گذشته در محل فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولان برگزار شد، رئیس و دبیر انجمن والیبال نشسته، مسئول سازمان لیگ و نمایندگان 12 استان حاضر در لیگ حضور داشتند.

ترابی، مسئول سازمان لیگ نیز در خصوص آیین نامه مسابقات و شرایط میزبانی توضیحاتی را ارائه کرد و در ادامه نشست مراسم قرعه کشی تیم‌ها انجام شد. شایان ذکراست پس از مشخص شدن میزبانان رقابت ها طی هفته آینده، تاریخ مسابقات نیز اعلام خواهد شد.

بدین ترتیب 26 تیم در قالب پنج گروه به شرح زیر رو در روی هم قرار خواهند گرفت:

گروه یک

گروه دو

گروه سه

گروه چهار

گروه پنج 

خراسان شمالی

سمنان

مرکزی

همدان

محلات 

یزد

هیئت قم

آرداق قزوین

هیئت آق قلا

خراسان جنوبی

هشترود

اهواز

کرمان

شهرداری تبریز

البرز 

بابل

هیئت گیلان

جانبازان فارس

دزفول

مخابرات‌خراسان رضوی

اردبیل

مازندران

جانبازان قم

گروه بهداشتی فیروز الوندقزوین

هیئت بهشر

 

 

هیئت چالوس 

 

 
کد مطلب 1448612

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