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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۶

شورابی:

عملیات راهداری زمستان گلستان زودتر از موعد شروع شد

عملیات راهداری زمستان گلستان زودتر از موعد شروع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه ترابری گلستان گفت: عملیات راهداری زمستانه در محورهای ارتباطی استان امسال زودتر از موعد مقرر آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی این طرح، با ارزیابی مثبت عملیات راهداری و برفروبی زمستانه در سال گذشته، اظهارداشت: در سال جاری نیز اقدامات لازم برای اجرای قوی تر و مستمر این عملیات بویژه در هنگام بارش برف و کولاک غیرمنتظره و بیش از حد معمول، انجام شده است.

وی گفت: ترمیم خط کشی ها و نصب علائم و تابلوهای جدید و VMS، چاپ و نصب بنرهای هشدار زمستانه، دپوی نمک و شن در کارگاهها و نظارت بر خودروهای راهداری، بخشی از این اقدامات است.
 
شورابی، نقش اطلاع رسانی را در هنگام بارش برف و باران، وضعیت راه ها و حضور به موقع راهداران در محورهای ارتباطی، بسیار مهم توصیف کرد و افزود: پیمانکاران راهسازی در بخش خصوصی نیز، ظرفیتهایی هستند که در عملیات راهداری و برفروبی از توان و امکانات آنها استفاده می شود.
 
بررسی امکانات موجود راهداری، شناسایی امکانات پیمانکاران راهسازی و بخشهای مرتبط دیگر استان و نحوه همکاری آنها در عملیات راهداری و برفروبی و همچنین برگزاری جلسه با استانهای همجوار در هنگام برف و کولاک از دیگر مواردی بود که در این جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
کد مطلب 1448613

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