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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۱۳

اقدمی خبرداد:

87 هزار نفر از آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

87 هزار نفر از آذربایجان غربی به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان اردویی راهیان نور و گردشگری سپاه شهداء آذربایجان غربی گفت: امسال 87 هزار نفر از زایران استان در قالب کاروان های راهیان نور به مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رسول اقدمی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: 43 هزار نفر از این تعداد را دانش آموزان دختر و پسر و 44 هزار نفر را سایر اقشار بسیج و دانشجویان تشکیل می دهند.

وی اضافه کرد: در زمان حاضر روزانه 400 نفر از دانش آموزان استان به مناطق عملیاتی اعزام می شوند که تا کنون کاروان هایی از شهرهای سلماس، چالدران، میاندوآب، شوط و ماکو به مناطق عملیاتی اعزام شده اند.

اقدمی یاد آور شد: در تابستان امسال 25 هزار نفر از زایران راهیان نور از مناطق عملیاتی آذربایجان غربی بازدید کرده اند اغلب این زایرین از استان های قم، مرکزی، یزد، آذربایجان شرقی، اردبیل، هرمزگان بوده اند.

وی گفت: پارسال نیز 43 هزار نفر از اقشار مختلف بسیج در آذربایجان غربی به این مناطق اعزام شده بودند.

وی افزود: برنامه های مختلفی از جمله زیارت عاشورا، دعای توسل، مسابقات فرهنگی و همچنین بازدید از شهدای عرفه، شهید کاظمی، باغ رضوان شهید باکری، یادمان شهدای گمنام پارک جنگلی، یادمان شهدای گمنام مالک اشتر ارومیه از جمله برنامه های اجرایی برای زایرین سرزمین های نور و شهادت است.

کد مطلب 1448615

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