محمد مهدی یزدانپناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد شش هزار و 320 راس گاو تحت تست توبرکولیناسیون برای شناسایی بیماری سل قرار گرفتند.

یزدانپناه همچنین از خونگیری پنج هزار و 214 راس گاو برای بررسی بیماری بروسلوز خبر داد و ابراز داشت: پیش گیری، شناسایی و مبارزه با بیماری های دامی از مهم ترین اهداف شبکه دامپزشکی است.

این مسئول بیان داشت: بیماریهای سل و بروسلوز از جمله بیماریهای قابل انتقال بین انسان و دام هستند که به دلایل متعدد جز بیماریهای مهم در انسان و دام به حساب می آیند.

وی با اشاره به نقش موثر دامپزشکی در سلامت جامعه گفت: طی سال جاری هیچ موردی ازبیماری مذکور در سطح گاوداریهای شهرستان کرمان گزارش نشده است.

