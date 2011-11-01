سهیل کریمی، مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دوستانی که در هیئت مدیره خانه سینما هستند از سینه چاکان بحث دموکراسی و انتخابات آزاد و شعارهای غربی هستند و در اکثر مواقع در صدور بیانیه‌های سیاسی پیش‌قدم و حق مردم را به زعم خود پیگیری می‌کنند و بر خلاف خاستگاه و اموری که به مجموعه خانه سینما محول شده است در امور سیاسی و کلان سینما دخالت‌هایی داشته و دارند.

وی ادامه داد: چگونه است که این افراد که خود داعیه دموکراسی دارند اساسنامه را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که برای انتخاب هیئت مدیره خانه سینما تنها نمایندگان صنوف اجازه حق رای دارند و از عموم اعضای خانه سینما حق رای برای انتخاب هیئت مدیره سلب شده است.

این مستندساز در ادامه اشاره کرد: چگونه است که این حضرات حق رای را از اعضای صنوف مختلف می‌گیرند و تنها انتخاب هیئت مدیره را برعهده تعداد محدودی از افراد که امکان لابی کردن و رایزنی در میان آنها وجود دارد، می‌سپرند. قوانین جاریه کشور، عرف و عقل هم تصدیق می‌کند که برای انتخاب هیئت مدیره باید اعضاء تصمیم‌گیرنده باشند نه نمایندگان صنوف.

وی در ادامه به استعفای تورج منصوری اشاره کرد و گفت: زمانی که یکی از اعضای هیئت مدیره استعفاء می‌دهد، عضو علی‌البدل برای حضور در هیئت مدیره باید از میزان رای بالایی برخوردار باشد با تعداد کمی چون هفت رای از میان 27 رای چگونه می‌توان شرایط حضور در هیئت مدیره را دارا بود. به عقیده من هیات مدیره خانه سینما غیرقانونی است و باید مجمع عمومی تشکیل شود.

کریمی در ادامه به فعالیت‌های سیاسی خانه سینما اشاره کرد و گفت: متاسفانه خانه سینما برخلاف جایگاه و خاستگاهش در سالهای اخیر با صدور بیانیه‌های سیاسی وارد حیطه فعالیت‌های سیاسی شده و در این مقطع از زمان که تشکیل سازمان سینمایی کشور جدی شده و قرار است تحولاتی در زمینه سینما را شاهد باشیم و همه اصناف در زیر چتر واحد سازمان سینمایی فعالیت کنند، این حضرات بازهم می‌خواهند فضا را ملتهب کرده و از آب گل‌الود ماهی خود را صید کنند و در هر مراسمی که ترتیب می‌دهند به این نکته اشاره می‌کنند که حال سینما خوب نیست.