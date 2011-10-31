29 طرح امکان سنجی صنعتی در گلستان تهیه شد

نیما بیرودیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 6 طرح امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی در شش ماهه سالجاری در این شرکت تهیه و تدوین شد.

وی اظهار داشت: تدوین این طرح ها در راستای حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک استان صورت گرفته است.

به گفته وی، در مدت مشابه سال گذشته نیز تعداد 6 طرح امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی تدوین شده بود که در مجموع طی دو سال و نیم گذشته مجموع این طرح ها به 29 طرح رسیده است.

بیرودیان اضافه کرد: طرح های تدوین شده شامل طرح های صنایع غذایی و صنایع hitech ( تکنولوژی بالا) و صنایع با اشتغال زیر 50 نفر با توجیه اقتصادی قابل قبول است.

وی گفت: همچنین 10 طرح امکان سنجی مقدماتی طرح های صنعتی نیز در دستور کار این شرکت قرار داشته ودر مرحله انتخاب پیمانکار واجد شرایط است.

بیرودیان بیان داشت: این طرح ها در حال حاضر در شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان موجود و آماده ارایه به متقاضیان و علاقمندان سرمایه گذاری صنعتی است.

وی یادآور شد: علاقمندان می توانند با مراجعه به واحد صنایع کوچک و یا سایت شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان طرح های مذکور را مطالعه کنند.

وی افزود: این طرح ها با همکاری شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان انتخاب و توسط پیمانکاران مجرب و دانشگاه گلستان تدوین شد.