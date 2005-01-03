زمان و شرايط ثبت نام داوطلبان و برگزاري اولين انتخابات مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي

به گزارش سرويس سياسي مهر در اين اصلاعيه امده است : به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند اولين انتخابات مياندوره اي هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 9 حوزه انتخابيه براي انتخاب 9 نفر از روز شنبه بيستم فروردين ماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار (20/1/84) همزمان با ثبت نام از داوطلبان آغاز و در روز جمعه بيست و هفتم خرداد ماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد و چهار (27/3/84) راي گيري به عمل خواهد آمد.

اسامي حوزه هاي انتخابيه و تعداد نماينده مورد نياز هر يك عبارتند از:

1-ايرانشهر ، سرباز و بخشهاي فنوج و لاشار و بنت يك نماينده

2- ايلام ، ايوان ، شيروان و چرداول و مهران يك نماينده

3- بم يك نماينده

4- شيراز يك نماينده

5- قزوين و آبيك يك نماينده

6- قروه يك نماينده

7- گچساران يك نماينده

8- گرمسار يك نماينده

9- مرند و جلفا يك نماينده

داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي مي توانند از روز شنبه 20/1/84 لغايت 26/1/84 جمعا به مدت 7 روز در وقت اداري به فرمانداريهاي مراكز حوزه هاي انتخابيه ياد شده يا وزارت كشور و در خارج از كشور به سفارتخانه ، كنسولگري يا نمايندگي هاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، مراجعه و براي اين منظور ثبت نام نمايند.

ضمنا به استناد بند "الف" ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابي سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند؟

1- رييس جمهور و معاونين و مشاورين وي

2- دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي

3- مشاورين معاونين رييس جمهور

4- روساي دفاتر سران سه قوه

5- وزرا و سرپرستان وزارتخانه ها

6- معاونين و مشاورين وزرا

7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها و مديران كل حوزه وزارتي و روساي دفاتر وزرا

8-اعضاي شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات

9- رييس قوه قضاييه و معاونين و مشاورين وي

10-رييس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي

11- دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي

12- رييس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي

13- رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونين و مشاورين وي

14- روسا و سرپرستان سازمانها و ادارات كل و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور

15- رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

16- رييس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

17- استانداران

18- معاونين و مشاورين استاندارد

19- فرمانداران

20 - بخشداران

21- شهرداران و روساي مناطق شهرداري

22- روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي

23- رييس دانشگاه آزاد اسلامي

24- اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانكها

25-اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركتهاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد

26- رييس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي

27- روسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان ، شهيد ، 15 خرداد ، مسكن)، كميته امداد امام خميني (ره)، نهضت سواد آموزي ، سازمان تبليغات اسلامي ، دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رييس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن و تعاون ، معاونين و مشاورين آنان

28- شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

بر اساس بند "ب" همين ماده نيز اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه قلمرو ماموريت خود محرومند مگر اينكه دو ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استفاده نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:

1- ائمه جمعه

2- قضات

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانها و معاونين آنان

4- مديران كل و سرپرستان دفاتر كل استانداريها و معاونين آنان

5- روسا و سرپرستان ادارات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان

6- روسا و سرپرستان دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اعم دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها

7- اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان

8- سرپرستان مناطق و روساي شعب بانكها در استان و شهرستان

9- سرپرستان دفاترسازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستانها

10- مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

به موجب بند "ج" ماده 29 نيز اعضاي هيات هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسووليت خود، از داوطلب شدن محروم شده اند ، كليات مقامات داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي (الف) و (ب) مشمول اين ماده مي باشد.

تشخيص همطرازي با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

به استناد تبصره 2 ذيل ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، كساني كه طبق قوانين استخدامي و يا تعهد خدمت ، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسوولين مربوطه باشد ، قبول استعفا شرط است. همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد.

بر اساس ماده واحده مصوب تيرماه سال 1378 مجلس شوراي اسلامي ، كليه اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها ، شهركها و روستاها كه بخواهند در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كانديدا شوند بايد حداقل دو ماه قبل از ثبت نام از عضويت در شورا استعفا نمايند.

به موجب ماده 28 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

1- اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران

2- تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

3- ابزار وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه

4- حداقل مدرك فوق ديپلم و يا معادل آن

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه

6- سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي ، شنوايي و گويايي

7- حداقل سن سي سال تمام و حداكثر هفتاد و پنج سال تمام

يادآوري مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام موظفند اصل شناسنامه عكسدار ، سه نسخه تصوير كليه صفحات شناسنامه ، ده قطعه عكس جديد 4×3 و يك نسخه تصوير مدارك مبني بر رسيدگي به وضع مشموليت خود را كه مورد تاييد اداره وظيفه عمومي است، اصل و تصوير آخرين مدرك تحصيلي معتبر همراه داشته باشند و به مسوولين مربوطه ارايه نمايند.

در ضمن به هنگام ثبت نام ارايه گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده الزامي است.

لازم به ذكر است كه اخذ راي انتخابات ياد شده و مرحله دوم هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تهران ، ري ، شميرانات و اسلامشهر همزمان با اخذ راي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران در روز جمعه 27/3/1384 به عمل خواهد آمد.