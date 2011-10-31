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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

اردوی تیم ملی تکواندو/

مسعود حجی زواره تمرینات خود را در تکواندو آغاز کرد

مسعود حجی زواره تمرینات خود را در تکواندو آغاز کرد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دور جدید اردوی تیم ملی تکواندو با حضور مسعود حجی زواره تکواندوکار شایسته کرمانشاهی از امروز زیر نظر فریبرز عسگری آغاز ‌شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری معتمد، علیرضا نصر آزادانی، یوسف کرمی، فرزاد عبدالهی، مسعود حجی زواره و مهران عسگری نفراتی هستند که امروز باید خود را به کادر فنی معرفی کنند.

قرار است در آینده ای نزدیک و بعد از بررسی های صورت گرفته از سوی کادر فنی جدید، 2 تکواندوکار دیگر به این جمع افزوده شوند.

اکنون فریبرز عسگری به عنوان سرمربی، هدایت تیم ملی را برعهده دارد و علی محمد بسحاق نیز بدنساز تیم است.

تکلیف مربی تیم ملی هنوز مشخص نشده است اما هادی ساعی به جای غلامحسن ذوالقدر مدیریت فنی تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

این تیم خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و المپیک لندن آماده می کند.

کد مطلب 1448658

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