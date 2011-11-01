به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدیان در جلسه حل مشکلات واحدهای تولیدکننده مبلمان که با حضور رئیس اداره نساجی و سلولزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نیز نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شده بود، گفت: ام.دی.اف یکی از مواد اولیه اصلی در صنعت مبلمان کشور به شمار می‌رود که 10 تا 15 درصد نیاز کشور به وسیله تولیدکنندگان داخلی و 85 درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان افزود: بر این اساس باید رقابت‌پذیری و توان صادراتی تولیدکنندگان داخلی مبلمان با واردکنندگان محصولات خارجی، مدنظر قرار گیرد. این در شرایطی است که هم اکنون تعرفه واردات ام.دی.اف خام 20 درصد و ام.دی.اف روکش‌دار 30 درصد است.

وی تصریح کرد: از آنجایی که 90 درصد از ام.دی. اف مورد نیاز کشور وارداتی است و تولیدکنندگان داخلی با خریداری ام.دی.اف خام، تلاش دارند تا بر روی مواد اولیه ارزش افزوده ایجاد کنند، بنابراین باید مورد حمایت قرار گرفته و تعرفه ام.دی.اف که ماده اولیه مورد نیاز آنها به شمار می‌رود به صفر برسد.

به گفته احمدیان، هم اکنون متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی با گروهی از تولیدکنندگان ام.دی.اف که تنها 15 درصد نیاز بازار را تامین می‌کنند به جمع‌بندی رسیده و جدولی را اعلام کرده است که بر مبنای آن، قیمت ام.دی.اف وارداتی بسیار بالاتر از آنچه که از بازارهای خارجی خریداری شده، اظهار می‌شود.

وی اظهار داشت: با توجه به فضای کنونی تولید در ایران و فاصله‌ای که میان ظرفیت کارخانجات و آنچه که امروز مشغول به کار است، مشاهده می‌شود متاسفانه اینگونه اظهار در گمرکات به ضرر تولید تمام می‌شود و درحالیکه تولیدکنندگان داخلی در حال برنامه‌ریزی برای بازارهای عراق، آذربایجان و ترکمنستان هستند، متاسفانه این اظهارات در گمرک باعث بالارفتن قیمت تمام‌شده تولیدات آنها و عدم رقابت‌پذیری در بازارهای هدف صادراتی می‌شود.

احمدیان با اشاره به اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: باید با گمرک، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان بازرسی کل کشور به جمع‌بندی و تفاهم بر روی این موضوع برسیم که ارزش واقعی یک کالای وارداتی در گمرک به ثبت رسد.

وی اظهار داشت: زنجیره تامین، تولید و فروش یک کالا یک زنجیره به هم پیوسته است و باید تمامی ابعاد آن مدنظر قرار گیرد. این درحالی است که قیمت تمام‌شده نیز 6 شاخص دارد که شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، حامل‌های انرژی، استهلاک سرمایه‌گذاری و بانک، تولید انبوه و استهلاک ماشین‌آلات می‌شود.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان گفت: فروش محصولات چوبی در ایران سالانه 10 هزار میلیارد تومان است که هم اکنون با توجه به نوساناتی که در بازار ام.دی.اف در بازارهای جهانی وجود داشته و عدم اظهار ارزش واقعی واردات، قیمت ام.دی.اف با این اقدام گمرک 3 هزار میلیارد تومان بالا رفته است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد.

همچنین در ادامه علیرضا محیط، رئیس اسبق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان نیز گفت: در 6 سال گذشته سیاست‌گذاری‌های دولت به گونه‌ای بوده است که جامعه به سمت مصرف‌گرایی و واردات پیش رفته است.

وی اظهار داشت: گمرک در گذشته بخشنامه‌ای صادر کرده است که در آن به صراحت اعلام شده که هیچ تولیدکننده واقعی صاحب برندی حق ندارد برند خود را بر روی جنس خارجی بزند و آن را وارد کشور کند، بنابراین مشاهده می شود که تولید در داخل کشور به صرفه نیست و بسیاری از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند که کالای خود را در خارج از مرزها تولید و به کشور وارد کنند تا سود بیشتری نیز نصیب آنها شود.

به گفته محیط، امروز ما به عنوان تولیدکننده معتقدیم که اگرچه تا به حال با فشار زیاد مقابل اجناس غیرمرغوب چینی مقاومت کرده‌ایم، اما بازار را از اشباع محصولات این کشور حفظ کرده‌ایم در حالیکه هر روز اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد که به ضرر تولیدکننده داخلی است.

وی اظهار داشت: خط رویه کردن ام.دی .اف 4 تا5 سال است که در کشور راه اندازی شده است اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که بر سر راه واردات وجود دارد، نمی توان مواد اولیه مور نیاز انها را تامین کرد.