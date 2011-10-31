زنگ نجات آب کشاورزی در مدارس خراسان رضوی به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی قبل از ظهر دوشنبه در این مراسم اظهار داشت: موضوع آب به لحاظ اهمیت و جایگاه آن در حیات بشر بر هیچ کس پوشیده نیست بنابراین مدیریت بر منابع آبی از جمله مواردی است که به صورت جدی دنبال می شود.

سعید حسین پور افزود: افزایش جمعیت، برداشت بی رویه از منابع، گرم شدن زمین و تبخیر منابع آبی باعث بروز مشکل جدی در منابع آبی شده است که اگر مدیریت نشود با بحران کم آبی موجه خواهیم شد.

وی گفت: از مجموع 36 دشت مشهد 33 دشت آن بحرانی و فوق بحرانی است و در شرایط فعلی بیش از منابع آب ورودی از آنها برداشت می شود.

حسین پور با اشاره به برداشت اضافه یک میلیارد متر مکعبی آب از دشت های مشهد تصریح کرد: باید با فرهنگ سازی، نحوه استفاده صحیح از آب را در بین مردم نهادینه کنیم.

وی ادامه داد: فرهنگ سازی برای مصرف بهینه آب از دوران دانش آموزی و سنین نوجوانی، باعث نهادینه شدن آن در سطح جامعه خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه 90 درصد حدود هشت میلیارد متر مکعب آبی که در سال از منابع آبی و چاه های انسانی برداشت می شود مورد استفاده بخش کشاورزی قرار می گیرد، تصریح کرد: از این میزان تنها 40 درصد صحیح استفاده می شود و بقیه به هدر می رود.

حسین پور گفت: اصلاح سیستم آبیاری کشاورزی از غرقابی به تحت فشار و بارانی علاوه بر کاهش قابل توجه مصرف آب باعث افزایش تولید و استفاده بهتر از منابع آبی استان خواهد شد.

گفتنی است، زنگ نجات آب به صورت همزمان در دو هزار و 700 مدرسه راهنمایی و با حضور 300 هزار دانش دانش آموز در سراسر استان با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و آب منطقه ای استان به صدا درآمد.