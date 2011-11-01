به گزارش خبرنگار مهر، "کمی تاب بخوریم" حکایتی آشنا از آدمهایی آشنا است. 9 شخصیت از گوشه و کنار جامعه که همواره جلوی چشم هستند، اما انگار دیده نمیشوند. آنها ابتدا با مونولوگ به معرفی خود، حرفه، غصهها و حتی امور روزمره زندگیشان میپردازند و در ادامه دیالوگهای آنها است که طی 48 صحنه مخاطب را نه تنها با تکیه بر کلام یا حتی توانایی بازیگری که با محور شیوه اجرایی خاص و متفاوت با خود همراه میکند.
محمد چرمشیر نویسنده "کمی تاب بخوریم" است و بازیگرانی چون رویا تیموریان، هانیه توسلی، امیرحسین رستمی و طناز طباطبایی در آن به ایفای نقش پرداختهاند. نمایش "کمی تاب بخوریم" جدیدترین اثر گروه هنرهای اجرایی "ویرگول" در بخش مهمان بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه رفت.
این نمایش که اولین نمایش تولیدی در ایران است که با استفاده از تکنولوژی و امکانات فنی و استفاده از تابهایی متحرک روی زمین اجرا نمیشود، قرار است پائیز امسال در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه برود.
کریستف رضاعی به نمایش "کمی تاب بخوریم" به کارگردانی آروند دشتآرای پیوست که قرار است پائیز امسال در تالار حافظ روی صحنه برود.
به گزارش خبرنگار مهر، "کمی تاب بخوریم" حکایتی آشنا از آدمهایی آشنا است. 9 شخصیت از گوشه و کنار جامعه که همواره جلوی چشم هستند، اما انگار دیده نمیشوند. آنها ابتدا با مونولوگ به معرفی خود، حرفه، غصهها و حتی امور روزمره زندگیشان میپردازند و در ادامه دیالوگهای آنها است که طی 48 صحنه مخاطب را نه تنها با تکیه بر کلام یا حتی توانایی بازیگری که با محور شیوه اجرایی خاص و متفاوت با خود همراه میکند.
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