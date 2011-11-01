به گزارش خبرنگار مهر، "کمی تاب بخوریم" حکایتی آشنا از آدم‌هایی آشنا است. 9 شخصیت از گوشه و کنار جامعه که همواره جلوی چشم هستند، اما انگار دیده نمی‌شوند. آنها ابتدا با مونولوگ به معرفی خود، حرفه، غصه‌ها و حتی امور روزمره زندگی‌شان می‌پردازند و در ادامه دیالوگ‌های آنها است که طی 48 صحنه مخاطب را نه تنها با تکیه بر کلام یا حتی توانایی بازیگری که با محور شیوه اجرایی خاص و متفاوت با خود همراه می‌کند.



محمد چرمشیر نویسنده "کمی تاب بخوریم" است و بازیگرانی چون رویا تیموریان، هانیه توسلی، امیرحسین رستمی و طناز طباطبایی در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند. نمایش "کمی تاب بخوریم" جدیدترین اثر گروه‌ هنرهای اجرایی "ویرگول" در بخش مهمان بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفت.



این نمایش که اولین نمایش تولیدی در ایران است که با استفاده از تکنولوژی و امکانات فنی و استفاده از تاب‌هایی متحرک روی زمین اجرا نمی‌شود، قرار است پائیز امسال در تالار حافظ بنیاد فرهنگی هنری رودکی به صحنه برود.

