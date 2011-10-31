هر اشتباه آمریکا و اسرائیل در سوریه کل منطقه را درگیر خواهد کرد

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر رئیس جمهور سوریه و بازتاب های احتمالی اقدام نظامی در قبال این کشور گفت: ایشان نسبت به توانایی هایی که در خود و حماس و حزب الله می بیند آگاهی دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار شود در اوضاع کنونی به این کشور از خارج دست اندازی شود همانگونه که سید حسن نصر الله گفته است در صورت آغاز درگیری در این منطقه در گیری از تل آویو آغاز خواهد شد.

مشاور رئیس قوه مقننه افزود: یعنی این گونه نیست که ما منتظر اقدام شما بمانیم و سپس پاسخ دهیم بلکه آغاز جنگ از پایتخت رژیم صهیونیستی خواهد بود .



وی با اشاره به اظهارات تند برخی سیاسیون آمریکایی و اسرائیلی گفت: از همین رو اگر اسرائیل و آمریکا هر اشتباهی را در این خصوص مرتکب شوند کل منطقه درگیر خواهد شد.