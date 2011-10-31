  1. سیاست
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۰۴

شیخ الاسلام در گفتگو با مهر:

هر اشتباه آمریکا و اسرائیل در سوریه کل منطقه را درگیر خواهد کرد

هر اشتباه آمریکا و اسرائیل در سوریه کل منطقه را درگیر خواهد کرد

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص سخنان اخیر بشار اسد مبنی مساوی بودن دخالت در سوریه با وقوع یک زلزله مهیب در منطقه گفت: هر اشتباه آمریکا و اسرائیل در این خصوص کل منطقه را درگیر خواهد کرد.

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان اخیر رئیس جمهور سوریه و بازتاب های احتمالی اقدام نظامی در قبال این کشور گفت: ایشان نسبت به توانایی هایی که در خود و حماس و حزب الله می بیند آگاهی دارد.

وی تصریح کرد: اگر قرار شود در اوضاع کنونی به این کشور از خارج دست اندازی شود همانگونه که سید حسن نصر الله گفته است در صورت آغاز درگیری در این منطقه در گیری از تل آویو آغاز خواهد شد.

مشاور رئیس قوه مقننه افزود:  یعنی این گونه نیست که ما منتظر اقدام شما بمانیم و سپس پاسخ دهیم بلکه آغاز جنگ از پایتخت رژیم صهیونیستی خواهد بود .

وی با اشاره به اظهارات تند برخی سیاسیون آمریکایی و اسرائیلی گفت: از همین رو اگر اسرائیل و آمریکا هر اشتباهی را در این خصوص مرتکب شوند کل منطقه درگیر خواهد شد.

کد مطلب 1448693

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها