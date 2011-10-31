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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

در خراسان شمالی/

اسناد ملکی چهار ناحیه صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک اخذ می شود

اسناد ملکی چهار ناحیه صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک اخذ می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی اعلام کرد: اسناد ملکی چهار ناحیه صنعتی از سازمان ثبت اسناد و املاک استان اخذ می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا باقری، اظهار داشت: اسناد ملکی نواحی صنعتی امیر آباد شیروان، ناحیه صنعتی شهید محمدزاده، شهرک صنعتی مانه و سملقان و ناحیه صنعتی عباس آباد اسفراین از سازمان ثبت اسناد و املاک استان در حال اخذ است.

وی تصریح کرد: با پیگیری های صورت گرفته، سند تفکیکی شهرک صنعتی شیروان نیز در دست اصلاح است.

وی در خاتمه اعلام کرد: برنامه ریزیهای دو جانبه ای از سوی دو دستگاه اجرایی استان ( شرکت شهرکهای صنعتی و سازمان ثبت اسناد و املاک ) برای اخذ اسناد ملکی شهرکها و نواحی صنعتی تدوین شده که در همین راستا با تشکیل کارگروهی روند اخذ این اسناد همچنین رفع مشکلات واحدهای صنعتی استان تسریع شده است.

کد مطلب 1448697

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