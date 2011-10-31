استیضاح وزیر اقتصاد قانونی و شفاف است

سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تلاش های دولتی ها برای برگزار نشدن استیضاح وزیر اقتصاد گفت: تلاش های بیش از اندازه ابهامات درباره استیضاح وزیر اقتصاد را بیشتر می کند.

این نماینده مجلس درباره استیضاح وزیر اقتصاد که قرار است فردا در مجلس طرح شود گفت: اینکه عده ای استیضاح را برکناری و سوال از رئیس جمهوری را تضعیف رئیس جمهور می دانند اشتباه محض است.

وی افزود: مجلس دو وظیفه اصلی قانون گذاری و نظارت را دارد ولی چرا عده ای می خواهند جایگاه نظارت در مجلس تضعیف شود و یا آن را عده ای قبول ندارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین گفت: استیضاح هر وزیری عبارت از رفع ابهامات و سوالاتی است که در ذهن نمایندگان مجلس به وجود آمده و به صورت جمعی این سوال اعلام شده است.

وی با بیان این که باید وزیر به سوالات نمایندگان پاسخ دهد گفت: حال ممکن است مجلس دوباره به وزیر مربوطه اعتماد کند و یا اینکه اعتماد قبلی خود را از این وزیر سلب کند ولی این اقدام یک کار کاملاً قانونی و شفاف است.

حسینی وزیر اقتصاد را یکی از وزرای فعال در دولت عنوان کرد و در عین حال گفت: اینکه وی در رابطه با موضوعی در مجلس حاضر شود و مجلس را اقناع کند جایگاه خود را بیش از پیش تقویت و تثبیت می کند.

وی افزود: این ابهامات کنونی تنها نزد نمایندگان نیست بلکه افکار عمومی و حتی کارکنان خود وزارتخانه اقتصاد نیز درگیر کرده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس تلاش برای رفع ابهام نمایندگان مجلس از سوی دولتی ها را طبیعی دانست و در عین حال گفت: ولی نحوه فعالیت هایی که در این زمینه در جریان است را به هیچ وجه نمی پسندم زیرا چند روزیست که نظرات بسیار تندی از سوی برخی نمایندگان در رابطه با بحث استیضاح وزیر به بنده اس ام اس می شود.

وی ادامه داد: این روش ها چندان پسندیده نیست و ابهام های موجود در این موضوع را در نزد ما جدی تر می کند. وزیر خود می تواند در جلسه استیضاح حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه کند.

وی ادامه داد: نظر شخص خود من هنوز در رأی دادن به این استیضاح قطعی نشده است بلکه منتظر شنیدن مباحث موافقین و مخالفین و خود وزیر هستم.

نماینده مردم اهواز در مجلس تلاش بیش از اندازه عامل ایجاد ذهنیت در خصوص بحث تخلف بانکی عنوان کرد و افزود: به خصوص اینکه اطلاعات حاشیه ای در زمینه بحث تخلف بانکی زیاد شده است.