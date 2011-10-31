ورود کشتی های حامل سلاح برای کشتار مردم/ هیئت انقلابیون به عمان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، منابع آگاه در بندر "الحدیده" در غرب یمن فاش کردند : دو کشتی حامل سلاح طی روزهای گذشته وارد این بندر شده است. محموله کشتی اول خالی شده است، اما کشتی دیگر در حال رسیدن به بندر است، به احتمال زیاد این سلاحها روسی است.

از سوی دیگر شاهدان عینی گزارش دادند: کامیونهایی حامل سلاح از بندر الحدیده به سوی فرودگاه و مناطقی که نیروهای ویژه یمن به رهبری احمد صالح در آن مستقر هستند، حرکت کرده اند.

این درحالی است که هزاران نفر با برپایی تظاهرات در الحدیده از اینکه این بندر به محلی برای وارد کردن سلاح تبدیل شده است، خشم خود را ابراز کردند.

تظاهرات کنندگان شعار می دادند: بندر باید برای خدمت به مردم به کار رود، نه در راستای کشتار و جنگ، بندر برای آبادانی نه ویرانی.

از سوی دیگر هیئتی به رهبری "محمد سالم باسندوه" در پایتخت عمان با یوسف بن علوی وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد و آخرین تحولات را مورد رایزنی قرار داد.

خبر دیگر اینکه فرودگاه صنعا پس از انفجارهایی که در آن رخ داد، بازگشایی و پک پرواز داخلی از آن به سوی عدن انجام شد.