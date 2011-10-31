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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۴۱

طباطبائی نژاد:

توسعه اماکن مذهبی نیازمند عزم و همت جمعی است

توسعه اماکن مذهبی نیازمند عزم و همت جمعی است

اصفهان - خبرگزاری مهر: امام جمعه اصفهان به همکاری و یاری همه دستگاه‌ها و خیرین استان اصفهان برای توسعه منطقه زینبیه تاکید و اظهار داشت: بدون تردید برای توسعه این مکان مذهبی باید با قدرت وارد شده تا این توسعه صورت گیرد و جلوی افرادی که مانع توسعه می‌شوند نیز گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر دوشنبه در مراسم معارفه متولی جدید آستانه مقدس زینبیه با اشاره به فلسفه بوسیدن در و دیوار بقاع متبرکه و امام زادگان توسط مردم گفت: اگر در و دیوار این اماکن را می‌بوسیم بخاطر کسی است که وابسته به رسول‌الله بوده و او نیز پیامبری است که وابسته به خداست که امیدواریم خداوند متعال این محبت را از ما نگیرد.

امام جمعه اصفهان سندیت حرم زینبیه و دفن بنت موسی ابن جعفر در این محل را تاکید و افزود: این امام زاده با صحه گذاشتن فرد بزرگی چون محدث قمی همراه بوده و از این نظر بسیار معتبر است که زینب، فرزند دختر بلافاصل امام موسی کاظم(ع) در این مکان مدفون است و باعث شده این بقعه در طول تاریخ به محلی برای زیارت محبان خاندان پیامبر تبدیل شود

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با اشاره به حساسیت وظیفه تولیت جدید این آستانه متبرکه تصریح کرد: کاری که مدیریت جدید به عهده گرفته، کار سنگینی است.

وی در پایان با توصیه به خیرین سطح استان اصفهان برای گسترش فعالیت‌های خیر در زمینه فرهنگی و اعتقادی گفت: خیرین حوزه فعالیت خود را به فعالیت‌های فرهنگی گسترش داده و برای گسترش خیر در کل استان وارد شوند.

کد مطلب 1448719

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