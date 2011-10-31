توسعه اماکن مذهبی نیازمند عزم و همت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد ظهر دوشنبه در مراسم معارفه متولی جدید آستانه مقدس زینبیه با اشاره به فلسفه بوسیدن در و دیوار بقاع متبرکه و امام زادگان توسط مردم گفت: اگر در و دیوار این اماکن را می‌بوسیم بخاطر کسی است که وابسته به رسول‌الله بوده و او نیز پیامبری است که وابسته به خداست که امیدواریم خداوند متعال این محبت را از ما نگیرد.

امام جمعه اصفهان سندیت حرم زینبیه و دفن بنت موسی ابن جعفر در این محل را تاکید و افزود: این امام زاده با صحه گذاشتن فرد بزرگی چون محدث قمی همراه بوده و از این نظر بسیار معتبر است که زینب، فرزند دختر بلافاصل امام موسی کاظم(ع) در این مکان مدفون است و باعث شده این بقعه در طول تاریخ به محلی برای زیارت محبان خاندان پیامبر تبدیل شود

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان با اشاره به حساسیت وظیفه تولیت جدید این آستانه متبرکه تصریح کرد: کاری که مدیریت جدید به عهده گرفته، کار سنگینی است.

وی در پایان با توصیه به خیرین سطح استان اصفهان برای گسترش فعالیت‌های خیر در زمینه فرهنگی و اعتقادی گفت: خیرین حوزه فعالیت خود را به فعالیت‌های فرهنگی گسترش داده و برای گسترش خیر در کل استان وارد شوند.