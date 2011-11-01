علیرضا رضایی، سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تصمیم مدیریت باشگاه نفت تهران تیم کشتی این باشگاه با وجود تغییرات در کادر فنی در رقابت‌های لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با تصمیم مدیران باشگاه نفت من به عنوان مدیر فنی در این تیم حضور دارم و تلاش می کنیم با ترکیبی از جوانان آینده‌دار تیمی خوب را روانه رقابت‌های لیگ برتر کنیم.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: درست است که بیشتر کشتی گیران طراز اول جذب دیگر تیم‌ها شده‌اند اما مسابقات لیگ محل خودنمایی جوانان است.

رضایی در پایان خاطر نشان کرد: حضورم در تیم نفت تهران خللی در برنامه‌هایم در تیم کشتی آزاد جوانان ایجاد نمی کند و وظایفم مشخص است.

براین اساس یعقوب نجفی جویباری بعنوان سرمربی و محمد طلایی و مجید محمدی بعنوان مربی در این تیم حضور خواهند داشت و این در حالی است که حضور این تیم در لیگ در پرده ابهام قرار دارد.

رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه با حضور هشت تیم در 2 گروه چهار تیمی از 16 آبان‌ماه آغاز خواهد شد.