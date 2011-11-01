  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۰ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۲

رضایی در گفتگو با مهر:

تیم نفت با قدرت در لیگ کشتی شرکت می‌کند/ با جوانان می درخشیم

مدیر فنی تیم کشتی نفت تهران تاکید کرد، تیم فوتبال این باشگاه با قدرت در مسابقات کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور شرکت خواهد کرد.

علیرضا رضایی، سرمربی تیم کشتی آزاد جوانان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با تصمیم مدیریت باشگاه نفت تهران تیم کشتی این باشگاه با وجود تغییرات در کادر فنی در رقابت‌های لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

وی ادامه داد: با تصمیم مدیران باشگاه نفت من به عنوان مدیر فنی در این تیم حضور دارم و تلاش می کنیم با ترکیبی از جوانان آینده‌دار تیمی خوب را روانه رقابت‌های لیگ برتر کنیم.

دارنده مدال برنز جهان تصریح کرد: درست است که بیشتر کشتی گیران طراز اول جذب دیگر تیم‌ها شده‌اند اما مسابقات لیگ محل خودنمایی جوانان است.

رضایی در پایان خاطر نشان کرد: حضورم در تیم نفت تهران خللی در برنامه‌هایم در تیم کشتی آزاد جوانان ایجاد نمی کند و وظایفم مشخص است.

براین اساس یعقوب نجفی جویباری بعنوان سرمربی و محمد طلایی و مجید محمدی بعنوان مربی در این تیم حضور خواهند داشت و این در حالی است که حضور این تیم در لیگ در پرده ابهام قرار دارد.

رقابت‌های کشتی آزاد لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه با حضور هشت تیم در 2 گروه چهار تیمی از 16 آبان‌ماه آغاز خواهد شد.

