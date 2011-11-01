به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مظفر شریفی با اشاره به تغییرات ایجاد شده در آیین نامه سال جاری جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر به منظور تقویت، اثرگذاری و ترغیب بیشتر افزود: پژوهشگران برتر دانشگاهی در 6 گروه علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و هنر انتخاب می شوند.

دبیر علمی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری ادامه داد: دانشگاهها و موسسات پژوهشی به ازای هرکدام از گروههای ششگانه مشروط به اینکه حداقل یک دانشکده یا پژوهشکده در موضوعات فوق داشته باشند، می توانند حداکثر یک نفر عضو هیئت علمی که حد آستانه امتیازات لازم را داشته باشد، معرفی کنند.



وی منظور از حد آستانه را حداقل امتیازی دانست که هر عضو هیئت علمی باید داشته باشند و اضافه کرد: این امتیازات در آیین نامه آمده است همچنین فعالیتهای پژوهشی مورد بررسی در این جشنواره شامل فعالیتهای 4 سال منتهی به سه ماه قبل از برگزاری جشنواره می شود.



به گفته شریفی این جشنواره روز 26 آبان ماه در مرکز همایشهای سازمان صدا و سیما برگزار می شود.