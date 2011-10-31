باید با رویکردی که صرفا به دنبال بهره اقتصادی از رسانه است، برخورد شود

مجید رفیعی مدیر مسئول روزنامه تهران امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در هجدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها درباره جایگاه رسانه‌های مرسوم به «زرد» در فضای کلی رسانه‌ای کشور به خبرنگار مهر گفت: اصل وجود چنین رسانه‌هایی را نمی‌شود و نباید زیرسئوال برد؛ بلکه باید ماهیت وجودی آنها را شناخت و استفاده درستی از آنها به عمل آورد.

وی ادامه داد: جلوگیری از رشد و نمو این‌گونه رسانه‌ها امر پسندیده‌ای نیست، ولی باید توجه کرد که اگر حضور این رسانه‌ها تنها به دلیل بهره اقتصادی است باید جلوی آن گرفته شود؛ چرا که داشتن نگاه صرفا اقتصادی به کار رسانه‌ای و رسانه‌ها برای شان و جایگاه این حرفه مخرب است.

مدیر مسئول روزنامه تهران امروز با اشاره به اینکه وقتی هدف از راه‌اندازی و اداره یک رسانه بهره اقتصادی باشد به تمامیت شخصیت رسانه‌ای کشور لطمه می‌زند، عنوان کرد: بخشی از نشریاتی که زردنویسی به معنای منفی آن را دنبال می‌کنند، هدف اول و آخرشان کسب سود بیشتر از ابزاری به نام رسانه است که اینها شخصیت شغل رسانه‌ای را زیر سئوال می‌برند.

رفیعی اضافه کرد: اینکه یک رسانه مطالب جذاب و مردم‌پسندی داشته باشد، معادل با زردنویسی به معنای منفی آن نیست؛ بلکه هر رسانه‌ای باید جذاب باشد و به جذب مخاطب بیشتر توجه داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فضای بسته رسانه‌ای به ترویج فعالیت رسانه‌هایی که هیچ چارچوب و ساختار حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند، منجر خواهد شد؟ بیان کرد: فکر می‌کنم این سئوال را می‌توان اینگونه مطرح کرد که چرا رسانه‌هایی که خودشان را در زمره رسانه‌های جدی مطرح کرده‌اند، بخشی هر چند کوچک را به مطالب و سوژه‌های مردم‌پسند اختصاص نمی‌دهند تا مجال کار برای رسانه‌هایی که خود را ملزم به رعایت اخلاق حرفه‌ای نمی‌دانند، فراهم نشود؟

این فعال رسانه‌ای افزود: رسانه‌های جدی در عین حال که یک جریان را نمایندگی می‌کنند می‌توانند گزارش‌هایی مردم‌پسند هم داشته باشند. این دسته رسانه‌ها نباید صرفا یک کلاس کاری خاص برای خودشان تعریف کنند و از مخاطبان عام غافل شوند که اگر به نیاز مخاطب عام بی‌تفاوت باشند قطعا فضای برای رسانه‌های غیرحرفه‌ای بازتر خواهد شد.

رفیعی در پاسخ به این پرسش که شما در روزنامه تهران امروز چگونه چنین تعادلی را بین نیاز مخاطب عام و خاص ایجاد می‌کنید؟ توضیح داد: تهران امروز یک روزنامه عمومی است. در نتیجه باید به مخاطب عام هم توجه داشته باشد که اگر یک بولتن داخلی با مخاطب خاص و برای ارگان خاص بودیم قطعا رویکردمان متفاوت بود.

وی در پایان گفت: ما ضمن نمایندگی یک جریان، دوست داریم مخاطب گسترده‌ای داشته باشیم تا بتوانیم حرفمان را به گوش تعداد بیشتری از افراد برسانیم. ما در کنار طرح موضوعات جدی سعی می‌کنیم نیاز مخاطب عام را هم در نظر بگیریم و همچنین گزارش‌ها و مطالب اختصاصی خود را داشته باشیم تا از دیگر رسانه‌ها متمایز باشیم.