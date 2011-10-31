حسین پرسان مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم مهدی غضنفری خطاب به حسین پرسان، مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه جدید آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند و صلاحیت های علمی و عملی ، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " مدیر کل روابط عمومی " منصوب می‌شوید.

درادامه حکم آمده است: اینک که پس از گذشت بیش از سه دهه از حیات پر بار جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت و عدالت آغاز شده است، به موازات شکوفایی ها و نیز مسئولیت های روز افزون انقلاب اسلامی و دولت برآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ادامه فعالیت های پرثمر پیشین نقش کارآمد تر و موثرتری را دراین پیشرفت عدالت محور ایفا کرده و ازمنافع ملی و آرمانی نظام والایی در بالاترین سطح صیانت نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید: با عنایت به ابعاد مختلف ، گستردگی و فرابخشی بودن فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود روابط عمومی به بهترین وموثرترین نحو جهت ایجاد تعامل، اطلاع رسانی و همکاری مشترک با کلیه ذینفعان این وزارتخانه اقدام کند.

غضنفری دراین حکم براولویت قرار گرفتن ترغیب ، تشویق و مشارکت درون و برون دستگاه با بهره گیری از ابزارها و امکانات متفاوت در جهت ایجاد همگرایی و توسعه مشارکت های اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کند.

درپایان این حکم آمده است: امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر(ع ) و با اتکال به انطباق خداوند متعال موفق و موید باشید.

یادآور می شود، پرسان که پیش از این مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بود سمت هایی چون مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی و مدیر روابط عمومی های سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.

وی کارشناس ارشد روابط بین الملل است و همزمان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته استراتژیک است. پیش از این "سید علیرضا شجاعی" مدیر کل روابط عمومی وزارت بازرگانی سابق، روابط عمومی وزارتخانه جدید را مدیریت می کرد.