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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

با حکم غضنفری:

حسین پرسان مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت شد

مهدی غضنفری امروز با صدور حکمی، حسین پرسان را به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم  مهدی غضنفری خطاب به  حسین پرسان، مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه جدید آمده است: نظر به شایستگی، تعهد و تجارب ارزشمند و صلاحیت های علمی و عملی ، جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " مدیر کل روابط عمومی " منصوب می‌شوید.

درادامه حکم آمده است: اینک که پس از گذشت بیش از سه دهه از حیات پر بار جمهوری اسلامی ایران دهه پیشرفت و عدالت آغاز شده است، به موازات شکوفایی ها و نیز مسئولیت های روز افزون انقلاب اسلامی و دولت برآمده از رای مردم شریف، آگاه و متعهد ایران لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ادامه فعالیت های پرثمر پیشین نقش کارآمد تر و موثرتری را دراین پیشرفت عدالت محور ایفا کرده و ازمنافع ملی و آرمانی نظام والایی در بالاترین سطح صیانت نماید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت می افزاید: با عنایت به ابعاد مختلف ، گستردگی و فرابخشی بودن فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود روابط عمومی به بهترین وموثرترین نحو جهت ایجاد تعامل، اطلاع رسانی و همکاری مشترک با کلیه ذینفعان این وزارتخانه اقدام کند.

غضنفری دراین حکم براولویت قرار گرفتن ترغیب ، تشویق و مشارکت درون و برون دستگاه با بهره گیری از ابزارها و امکانات متفاوت در جهت ایجاد همگرایی و توسعه مشارکت های اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌کند.

درپایان این حکم آمده است: امید است در سایه توجهات حضرت ولی عصر(ع ) و با اتکال به انطباق خداوند متعال موفق و موید باشید.

یادآور می شود، پرسان که پیش از این مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت بود سمت هایی چون مدیرکل روابط عمومی وزارت بازرگانی و مدیر روابط عمومی های سازمان بنادر و دریانوردی و کشتیرانی جمهوری اسلامی را در کارنامه خود دارد.

وی کارشناس ارشد روابط بین الملل است و همزمان دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت پیشرفته استراتژیک است. پیش از این "سید علیرضا شجاعی" مدیر کل روابط عمومی وزارت بازرگانی سابق، روابط عمومی وزارتخانه جدید را مدیریت می کرد.
کد مطلب 1448735

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