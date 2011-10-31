حل مشکلات منطقه زینبیه نیازمند همت جمعی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی ظهر دوشنبه در مراسم معارفه متولی جدید آستانه مقدس زینبیه با اشاره به معضلات اجتماعی ناشی از حضور مهاجران در اصفهان اظهار داشت: وجود هویتهای چندگانه و اختلاط فرهنگی مشکلاتی را برای شهر اصفهان ایجاد کرده که متاسفانه در این زمینه باید گفت اصفهان دچار بی‌هویتی شده و علاوه بر تغییر ظاهری دچار تغییر باطنی نیز شده است.

وی مشکل عمده استان را کم‌آبی و خشکسالی دانست و افزود: خانه‌های مسکونی به سرعت در حال افزایش است که این جمعیت جدید نیاز به آب شرب و مصرفی دارند که منابع برای تامین آن وجود ندارد و یا اندک است.

استاندار اصفهان به شرایط خاص منطقه زینبیه اشاره و افزود: با مشکلات منطقه زینبیه به خوبی آشنا هستم و معتقدم باید قدم‌هایی از نظر فرهنگی، اجتماعی و ... برداشته شود.

ذاکر اصفهانی افزود: معمولا در بیشتر کارگروه‌های استانداری نامی از این منطقه آورده می‌شود و در طول مدتی که در خدمت مردم بوده‌ام، در حد بضاعت تلاش شد که کمکی به این منطقه داشته باشم که البته نیازمند توجهات بیشتری هست.

استاندار اصفهان با تقدیر از حضور خیرین برای تلاش این آستانه متبرکه و توسعه منطقه زینبیه گفت: حضور متولی جدید این آستانه قدم مبارکی برای توسعه این منطقه برداشته شود.

ذاکر اصفهانی بر استفاده از نیروهای انسانی منطقه زینبیه برای عمران این منطقه تاکید و افزود: در این منطقه نیروهای متعهد و آرمان‌گرایی زندگی می‌کنند که باید در جریان طرح‌های توسعه از این پتانسیل‌ها استفاده شود.

استاندار اصفهان یادآور شد: شهر اصفهان با غنای فکری فرهنگی خود قرار بود در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران، تمدن‌ساز شود و نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ارزشها و آرمانهای شهر اصفهان چنین توقعی از این شهر دارد که البته انگیزه این کار نیز با وجود دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و اصحاب فرهنگ و هنر در این شهر وجود دارد.