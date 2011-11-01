به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عزیزی در جلسه پیگیری طرح‌های عمرانی این شهرستان گفت: 117 پروژه عمرانی با اعتبار 8 میلیارد و 555 میلیون تومان از محل اعتبارات عمرانی در این شهرستان درحال اجرا است که تاکنون بیش از 25 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

عزیزی افزود: از اعتبارات مصوب شده برای شهرستان کنگاور، تاکنون دو میلیارد و 510 میلیون تومان تخصیص یافته است.

وی تاکید کرد: مهمترین طرح‌های عمرانی در شهرستان کنگاور، شامل؛ احداث و تکمیل فضاهای آموزشی، تعمیر و تکمیل مساجد روستایی، بهسازی و آسفالت راه روستایی، اجرای طرح هادی است.

فرماندار کنگاور گفت: زیرسازی و روکش آسفالت خیابان‌های سطح شهر، احداث پارک و فضای سبز از طرح های عمرانی در زمینه چهره ظاهری شهری است که خوشبختانه در حال انجام است.

وی طرح‌های بخش کشاورزی، دامداری، توسعه باغات، آبخیزداری، بهداشت و درمان را دیگر برنامه های عمرانی در کنگاور دانست و افزود:‌ تعمیر و تجهیز مراکز حمایتی افزایش، تولیدات گیاهان دارویی، ساماندهی مالکیت و صدور اسناد کشاورزی، تعمیر و تجهیز مجتمع فرهنگی و تبلیغی، طرح جامع شهر، امور آب منابع طبیعی از سایر زیرساخت‌های عمرانی در این شهرستان می باشد.

عزیزی در پایان گفت: از دستگاه‌های اجرایی درخواست داریم که نسبت به جذب به موقع اعتبارات و کنترل و نظارت لازم بر اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر توجه داشته باشند.