مسئولان مازنی جوانان خلاق استان را باور ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر دوشنبه در دیدار اعضای اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان مازندران افزود: ایثارگریها و رشادتهای ایران اسلامی، مرهون استواری و تلاش جوانان مرز و بوم بوده است.

وی اظهار داشت: ملتی زنده است که دارای تاریخ مدون و پایداری باشد و از توان جوان ایرانی برای اداره کشور بهره گیری کند.

طبرسی، دلایل پایداری و رمز موفقیت مذهب شیعه را در تاریخ، بعثت، عاشورا، تاسوعا و انتظار مهدی موعود(عج) دانست و افزود: 13 آبان باید یک روز استثنایی برای همه دانش آموزان باشد و باید با حضور در راهپیمایی و تظاهرات یاد و خاطره شهدای دانش آموزی را زنده نگه داشت.

وی دو مقوله تزکیه و تعلیم برای جوانان و دانش آموزان را از وظایف اصلی در برهه کنونی دانست و گفت: دشمنان با استفاده از فضای سایبری و جنگ نرم در افکار جوانان ورود پیدا کردند ومی خواهند افکار جوانان را به انحرافات اخلاقی و تهاجم فرهنگی بکشانند.

طبرسی افزود: دانش آموزان، جوانان و دانشجویان سرمایه های این نظام بوده و باید امکانات آسایش و آرامش و امکانات علمی را برای این قشر فراهم سازیم.

وی گفت: بیداری اسلامی و جنبش وال استریت به برکت وحدت و ولایت فقیه است.

