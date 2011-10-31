گیلانغرب رتبه اول عملکرد آموزشی در کرمانشاه را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید امیری گفت: 180میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال در بخش آموزش فنی و حرفه ای در استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

امیری افزود: این اعتبار درپی عنایت مقام معظم رهبری در سفر اخیرشان به استان کرمانشاه توسط هیئت دولت در قالب چهار طرح احداث مرکز هاتیک، دهکده های آموزشی، مرمت و بازسازی کارگاه‌ها و دهکده های مهارتی استان است که 60میلیارد ریال آن مربوط به مرکز استان و 120میلیارد ریال برای شهرستانها است.

وی از برنامه های این مرکز برای حضور پر رنگ در ایجاد اشتغال در شهرستان‌ها و به ویژه شهرستان گیلانغرب که بیشترین میزان بیکاری را دارد خبر داد و گفت: حضور در بازار آموزشی کشور عراق از دیگر برنامه های در دست اقدام مرکز آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه است.

امیری تاکید کرد: در پایان نیمه اول سال جاری گیلانغرب، در بین 23 مرکز استان، رتبه نخست را در زمینه عملکرد آموزشی کسب کرده است.

مدیر کل مرکز آموزش فنی و حرفه ای کرمانشاه افزود: در حال حاضر شش کارگاه فعال در 12 حرفه آموزشی با 120کار آموز با امکانات سلف سرویس، خوابگاه و آموزش رایگان در شهرستان گیلانغرب مشغول فراگیری هستند.