بصیرت ریشه اقتدار جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله نظری عصر دوشنبه در جمع فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی گیلان به اهمیت بصیرت و بینش در جامعه اسلامی اشاره کرد و بر ضرورت ارتقای بصیرت برای انجام فعالیت های پلیس در جامعه تاکید کرد.

وی همچنین با توجه به فتوحات صدر اسلام در سرزمین اروپا و حکومت 800 ساله در سرزمین آندلس اظهارداشت: آنچه که مایه شکست مسلمانان و سربرآوردن مجدد حکومت مسیحی در این سرزمین شد، تفرقه و دنیا زدگی در میان مسلمانان بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان گفت: وقتی که تفرقه و دنیا زدگی در میان مسلمانان حاکم شد، زمینه برای شیوع مفاسد اخلاقی و تبلیغات گسترده ( جنگ نرم ) برای دشمنان مهیا شد و در نتیجه مسیحیت جای اسلام را در این سرزمین گرفته است.

وی ریشه اصلی شکست را نداشتن بصیرت و بینش صحیح در میان مسلمان آن زمان اعلام کرد و افزود: اگر بینش و بصیرت صحیح حاکم بود، هرگز اسلام دراین منطقه شکست نمی خورد.

نظری بصیرت را ریشه اقتدار جامعه ذکر کرد و اظهارداشت: انسان بصیر دارای راهنما و قطب نمای بینشی بوده و هرگز از مسیر صحیح منحرف نخواهد شد.

وی گفت: بعد از هزار و 400 سال، حکومت تشیع با تدابیر حضرت امام خمینی (ره) و حمایت مردمی در ایران حاکم شده و امروزه برای تمامی آحاد جامعه ضرورت دارد با مطالعه تاریخ و عبرت های آن دشمن را شناخته و به مقابله با آن نیز بپردازند.

رئیس عقیدتی سیاسی پلیس گیلان با توجه به اینکه آمریکا و دیگر دشمنان تشیع و اسلام، علیه ایران برای سال های متمادی برنامه ریزی کرده اند، افزود: رشد بصیرت مانع از اجرای سیاست های آنان در ایران شده و با استمرار و توانبخشی در امر بصیرت بتوان نقشه های آنان را برای سال های پیش رو نیز خنثی کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: با استمرار بصیرت و حفاظت از خود و حکومت اسلامی پرداخته و موجبات ظهور آقا امام زمان (عج) فراهم شود.