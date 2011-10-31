یادمان های دفاع مقدس ایلام در قالب اقلام تبلیغاتی معرفی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اسکندری بیان کرد: سه هزار بروشور فرهنگی حاوی اطلاعاتی در خصوص معرفی یادمان‌های دفاع‌ مقدس و ظرفیت‌های گردشگری استان میان کاروان‌های راهیان‌‌نور عازم به استان توزیع می شود.



وی با بیان اینکه استان ایلام در مجموع دارای 600 نقطه یادمانی مربوط به دوران دفاع مقدس است، افزود: همچنین سی‌دی گردشگری جنگ که از سوی این اداره تهیه شده است، در اختیار کاروان‌های راهیان‌نور قرار می‌گیرد.



اسکندری با اشاره به این‌که پیش از ورود کاروان‌های راهیان‌نور برنامه‌های مختلفی در حوزه عمران و ایجاد زیرساخت‌های گردشگری جنگ در استان ایلام اجرا شده است، گفت: توسعه زیرساخت‌های قرارگاه امیرالمومنین (ع) در بانروشان، ایجاد یادمان شهدای گمنام، احداث حسینیه، خوابگاه مردان و بانوان و سرویس بهداشتی از برنامه‌های این دستگاه اجرایی در حوزه گردشگری دفاع مقدس بوده است.



وی میزان اعتبار هزینه شده برای اجرای طرح‌های یاد شده را 10 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با توجه به آغاز سفرهای کاروان‌های راهیان‌نور به استان، اداره‌کل میراث‌فرهنگی ایلام آماده پذیرایی از کاروان‌های مذکور است.

