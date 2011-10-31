72 خانه بهداشت در هرمزگان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکاری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: همزمان با ایام مبارک عید سعید قربان با حضور مقامات کشوری و استانی 72 خانه بهداشت به نام نامی حضرت امام حسین (ع) که با اعتباری بالغ بر24 میلیارد ریال ساخته شده است رسما به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان با اشاره به افتتاح بزرگترین طرح بهداشتی در هرمزگان گفت: ساخت 72 خانه بهداشت در کمتر از یک سال در سراسر استان نظام شبکه بهداشت هرمزگان تکمیل شده است.

شکاری با اشاره به ارائه خدمات بهداشتی در روستاها عنوان کرد: با ارائه خدمات به موقع و تاثیر گذار توسط بهورزان در خانه بهداشت بسیاری از بیماریها ریشه کن و بسیار محدود شده اند و مردم نگران بیماریهای واگیر در روستاها نیستند.

وی نقش خانه های بهداشت را در تحقق برنامه های سلامت در نقاط محروم و روستاها بسیار موثر دانست و گفت: خانه های بهداشت توفیقات بزرگی در ارائه خدمات بهداشتی در کنترل و پیشگیری از بیماریهای همچون سل، سرخک، فلج اطفال، مالاریا و... داشته اند.

شکاری اظهار کرد: با تکمیل شبکه بهداشت در استان هرمزگان شاخصهای بهداشتی درمانی به طور چشمگیری بهبود می یابد.