به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری افزود: آموزش صنایعدستی به هنرجویان روستایی از ابتدای سال جای در 12 واحد آموزشی آغاز شده است.
وی با اشاره به این که 175 هنرجو در این واحدها در چهار رشته بومی و مزیتدار آموزش دیدهاند، اظهار داشت: این هنرجویان در روستاهای پنج شهرستان مشغول فعالیت هستند.
معاون صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: روستاهای شهرستانهای ایلام، دهلران، ایوان، شیروان و چرداول و ملکشاهی میزبان دورههای آموزش صنایعدستی بودهاند.
به گفته وی هنرجویان در دورههای آموزشی با رشتههای گلیم نقشبرجسته، حصیربافی، چاقوسازی و معرق چوب آشنا شدند.
بختیاری با بیان این که بیشترین هنرجویان در رشته گلیم نقش برجسته آموزش دیدهاند، گفت: گلیم نقشبرحسته از رشتههای بومی و فعال ایلام به شمار میآید که از بازار مناسبی در داخل و خارج استان برخوردار است.
معاون صنایعدستی این استان در ادامه اظهار داشت: از مجموع هنرجویان 140 نفر در سطح مقدماتی، 23 نفر در سطح پیشرفته و 12 نفر در سطح بهآموزی آموزش دیدهاند.
وی بیان داشت: 11 واحد آموزشی روستایی برای زنان و یک واحد نیز برای آموزش مردان در نظر گرفته شده است.
بختیاری در پایان افزود: آموزش به هنرآموزان روستایی در سال 90 یکی از اولویتهای معاونت صنایعدستی استان ایلام تعریف شده است.
ایلام - خبرگزاری مهر: معاون صنایعدستی ایلام گفت: در طول شش ماه نخست امسال آموزش صنایعدستی به 175 هنرجوی روستایی با اولویت رشتههای بومی و مزیتدار ارائه شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بختیاری افزود: آموزش صنایعدستی به هنرجویان روستایی از ابتدای سال جای در 12 واحد آموزشی آغاز شده است.
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