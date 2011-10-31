افشاگری وکیل البغدادی/کلید اسرار قذافی در دست نخست وزیر سابق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، وکیل نخست وزیر دولت لیبی در دوران معمر قذافی، با اشاره به اسراری که موکلش از دوران حکومت در اختیار دارد، درباره جان او ابراز نگرانی کرد.



"المبروک کرشید" وکیل "البغدادی المحمودی" در پایتخت تونس گفت جان موکلش به سبب در اختیار داشتن اسرار دولت لیبی در دوران قذافی، در معرض خطر قرار دارد.

وی افزود: پس از مرگ قذافی، اکنون دیگر کسی نیست که اسرار داخلی و خارجی دولت لیبی را در اختیار داشته باشد.

مرگ مشکوک قذافی و فرزندش معتصم پس از دستگیری، سئوالهای بسیاری را درباره وجود دستهای پشت پرده برای جلوگیری از افشای اسرار چند دهه حکومت استبدادی قذافی بر لیبی ایجاد کرده است.

به گزارش مهر به نقل از العالم، وکیل البغدادی المحمودی، نخست وزیر سابق لیبی دیروز اعلام کرد که به وجود صدور حکم آزادی موکلش از زندان به دلیل تسلیم درخواست جدید رهبران لیبی برای استرداد وی، المحمودی همچنان در زندانی در تونس به سر می برد.

پیش از این، منابع خبری با افشای چگونگی هدف قرار گرفتن کاروان خودروهای قذافی از سوی نیروهای ناتو، با وجود توافق شورای انتقالی برای خروج امن این کاروان از لیبی، از احتمال دخالت دولت آمریکا در قتل دیکتاتور لیبی خبر داده بودند.

بر اساس این گزارش، منابع محلی در شهر مصراته لیبی تاکید کردند معمر قذافی روز پنجشنبه بیستم اکتبر 2011 بر اساس توافقی که با شورای انتقالی برای خروج از لیبی صورت گرفته بود، با نشان "پرچم سفید" درحال ترک این کشور بود.

با این حال این کاروان از سوی نیروهای ناتو هدف قرار گرفت.

به گفته ناظران، مرگ قذافی سبب شد قدرتهای دنیا و به ویژه آمریکا از افشای برخی حقایق رسوا کننده از زبان او در جریان بازداشت و محاکمه رهایی یابند؛ به همین دلیل آنها با تدارک این سناریو قذافی را با اطلاعاتی که طی چند دهه دیکتاتوری در اختیار داشت، به کام مرگ فرستادند.