نشست خبری دبیران تشکل های دانشجویی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت 13 آبان ماه نشست خبری دبیران تشکل های دانشجویی عصر امروز در لانه جاسوسی آمریکا در ایران برگزار شد. در این نشست خبری سید علی موسوی دبیر جامعه اسلامی دانشجویان، محمد جعفری نژاد دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی، علی جمشیدی دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی مستقل دانشجویی، مهدی امیریان دبیر دفتر تحکیم وحدت و مصطفی حضور دبیر بسیج دانشجویی شرکت کردند.

بنابراین گزارش دبیران تشکل های دانشجویی در این نشست خبری به بازخوانی حادثه 13 آبان ماه 58 توسط دانشجویان پیرو خط امام و رهبری و همچنین قیام وال استریت در ایالات متحده در آمریکا پرداختند.

همچنین دبیران تشکل های دانشجویی موضع گیری اخیر هیلاری کیلینتون وزیر امورخارجه آمریکا مبنی بر برقراری ارتباط با ایران و تشکیل سفارت مجازی در کشورمان را محکوم کردند.