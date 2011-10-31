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۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

حجت الاسلام محمودی:

نداشتن شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان است

نداشتن شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان است

قصرشیرین - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین گفت: تعیین مهریه های سنگین از سوی برخی خانواده ها، مشکل اشتغال و نداشتن مسکن جوانان از جمله موانع بزرگ در راه انجام ازدواج جوانان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمودی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین با اشاره به اهمیت ازدواج در اسلام، گفت: با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و افزایش جرایم و انحرافات اخلاقی برای داشتن جامعه ای سالم، باید با ایجاد شرایط ازدواج آسان و فراهم کردن زمینه و بستر لازم بتوانیم جوانان را به ازدواج ترغیب کنیم.

محمودی تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی و متولی جوانان باید سن ازدواج را به حد استاندارد آن که 20 تا 22 سال است، کاهش دهند.

وی افزود: اشرافیگری، تعیین مهریه های سنگین از سوی برخی خانواده ها، خودروی آخرین مدل، برگزاری جشن در تالارهای لوکس و گرانقیمت در جامعه، مشکل اشتغال و نداشتن مسکن جوانان از جمله موانع بزرگ در راه انجام ازدواج جوانان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین تصریح کرد: الگو قرار دادن زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه (س) در زندگی جوانان و آسان گرفتن ازدواج می تواند نقش مثبتی در افزایش آمار ازدواج جوانان ایفا کند.

وی در پایان گفت: باید با فرهنگ سازی مناسب، بتوانیم شاهد ازدواج های موفق در بین جوانان جامعه، با توجه به تاکیدات قرآن باشیم و از این راه، جامعه سالم نیز داشته باشیم.
 

کد مطلب 1448785

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