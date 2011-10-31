نداشتن شغل و مسکن از موانع ازدواج جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد محمودی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین با اشاره به اهمیت ازدواج در اسلام، گفت: با توجه به بالا رفتن سن ازدواج و افزایش جرایم و انحرافات اخلاقی برای داشتن جامعه ای سالم، باید با ایجاد شرایط ازدواج آسان و فراهم کردن زمینه و بستر لازم بتوانیم جوانان را به ازدواج ترغیب کنیم.

محمودی تاکید کرد: دستگاه‌های فرهنگی و متولی جوانان باید سن ازدواج را به حد استاندارد آن که 20 تا 22 سال است، کاهش دهند.

وی افزود: اشرافیگری، تعیین مهریه های سنگین از سوی برخی خانواده ها، خودروی آخرین مدل، برگزاری جشن در تالارهای لوکس و گرانقیمت در جامعه، مشکل اشتغال و نداشتن مسکن جوانان از جمله موانع بزرگ در راه انجام ازدواج جوانان است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی قصرشیرین تصریح کرد: الگو قرار دادن زندگی حضرت علی (ع) و فاطمه (س) در زندگی جوانان و آسان گرفتن ازدواج می تواند نقش مثبتی در افزایش آمار ازدواج جوانان ایفا کند.

وی در پایان گفت: باید با فرهنگ سازی مناسب، بتوانیم شاهد ازدواج های موفق در بین جوانان جامعه، با توجه به تاکیدات قرآن باشیم و از این راه، جامعه سالم نیز داشته باشیم.

