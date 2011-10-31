نام بازیکن دوپینگی رسما اعلام شد/ محرومیت 2 ساله برای دروازه بان ذوب آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام احمد هاشمیان، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال عباس قاسمی، دروازبان تیم ذوب آهن اصفهان که در تاریخ 7/5/90 مورد نمونه گیری آزمایش دوپینگ خارج از مسابقات قرار گرفته بود، براساس آنالیز نمونه A وجود ماده ممنوع NORANDROSTERONE مثبت اعلام شد که بازیکن تقاضای آنالیز نمونه B خود را اعلام کرد که نتیجه این نمونه مشابه نمونه A اعلام شد.

احمد هاشمیان که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می کرد، افزود: براین اساس مراحل رسیدگی به تخلف این بازیکن با برگزاری سه جلسه به ترتیب شامل یک جلسه استماع دفاعیات، یک جلسه کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات و یک جلسه کمیسیون استیناف برگزار شد که براساس رای کمیسیون بدوی این بازیکن از تاریخ 5/7/90 به مدت 2 سال از حضور در فعالیت‌های رسمی در فوتبال محروم شد.

وی در ادامه افزود: این بازیکن در مهلت مقرر قانونی درخواست استیناف داد که جلسه کمیسیون استیناف نیز شب گذشته برگزار و ضمن شنیدن دفاعیات وکیل بازیکن در جلسه و بررسی کلیه مستندات و مدارک موجود در پرونده و مدارک جدید ارائه شده ، نهایتا رای کمیسیون بدوی را تایید و براین اساس بازیکن بر اساس رای قبلی باید متحمل رای دوساله شود. رای کمیسیون استیناف قطعی است و قابل تجدیدنظر نیست.

این رای بعداز ظهر روز دوشنبه بصورت شفاهی به وکیل بازیکن ابلاغ و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه بصورت مکتوب به باشگاه و وکیل وی ابلاغ خواهد شد.