رخشان بني اعتماد :علاقمندم گيلانه را به جشنواره فيلم فجر برسانم

رخشان بني اعتماد در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار سينمايي "مهر" با تاكيد بر به تعلقات خود به جشنواره فيلم فجر و با ياد آوري شرايط پرشتاب جشنواره اي حاكم بر لابراتوار ها و بخش هاي فني سينما د رمورد فيلم تازه خود گفت : " گيلانه" آخرين مراحل مونتاژ را سپري مي كند و كار صدا گذاري و ساخت موسيقي آن باقي مانده است . بخشي از كارهاي فني كه بايد با اپيزود "ننه گيلانه" هماهنگ شود نيز باقي مانده است . به همين خاطر نمي خواهم در شرايط شتابزده روي اين بخش ها كه از اهميت زيادي برخوردارند كار كنم .

وي تصريح كرد : چون تهيه كننده به اندازه كافي متضرر هست و نمي خواهم هزينه ميكس و اپتيك مجدد را به او تحميل كنم . تنها اميدوارم فيلم در شرايط مطلوب بتوانم فيلم را آماده كنم .

بني اعتماد در ادامه گفت : موسيقي فيلم را محمد رضا عليقلي خواهد ساخت . ايشان درحال حاضر روي آن فكر مي كنند ولي هيچ قولي ندادند كه در زمان مشخص آن را آماده كنند .

فيلم گيلانه در دوزمان به زندگي خانواده ننه گيلانه مي پردازد سال 66 13 و سال 81 13 . اين فيلم بر اساس اپيزود ننه گيلانه از فيلم " روايت سه گانه " ساخته شده است. سال گذشته جايزه ويژه هيات داوران جشنواره فيلم فجر به خاطر ساخت اين اپيزود به رخشان بني اعتماد تعلق گرفت .

