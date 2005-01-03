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۱۴ دی ۱۳۸۳، ۱۱:۳۹

در گفت و گوي اختصاصي با " مهر" مطرح شد :

رخشان بني اعتماد :علاقمندم گيلانه را به جشنواره فيلم فجر برسانم

علاقمندم فيلم "گيلانه "را به جشنواره فيلم فجر برسانم ولي حاضر نيستم به قيمت لطمه خوردن به فيلم آن را به جشنواره بيست و سوم برسانم .

رخشان بني اعتماد در گفت و گوي اختصاصي  با خبرنگار سينمايي "مهر" با تاكيد بر به تعلقات خود به جشنواره فيلم فجر و با ياد آوري شرايط پرشتاب جشنواره اي حاكم بر لابراتوار ها و بخش هاي فني سينما  د رمورد فيلم تازه خود گفت : " گيلانه" آخرين مراحل مونتاژ را سپري مي كند و كار صدا گذاري و ساخت موسيقي آن باقي مانده است . بخشي از كارهاي فني كه بايد با اپيزود "ننه گيلانه" هماهنگ شود نيز باقي مانده است . به همين خاطر نمي خواهم در شرايط شتابزده روي اين بخش ها كه از اهميت زيادي برخوردارند كار كنم .

وي تصريح كرد : چون تهيه كننده به اندازه كافي متضرر هست و نمي خواهم  هزينه ميكس و اپتيك مجدد را به او تحميل كنم . تنها اميدوارم فيلم در شرايط مطلوب بتوانم فيلم را آماده كنم .

بني اعتماد در ادامه گفت : موسيقي فيلم  را محمد رضا عليقلي خواهد ساخت  . ايشان درحال حاضر روي آن فكر مي كنند ولي هيچ قولي ندادند كه در زمان مشخص آن را آماده كنند .

فيلم گيلانه در دوزمان به زندگي خانواده ننه گيلانه مي پردازد سال 66 13 و سال  81 13 . اين فيلم بر اساس اپيزود ننه گيلانه از فيلم " روايت سه گانه " ساخته شده است. سال گذشته جايزه ويژه هيات داوران جشنواره فيلم فجر به خاطر ساخت اين اپيزود به رخشان بني اعتماد تعلق گرفت .
 

 

 

کد مطلب 144879

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