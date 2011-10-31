افزایش 4 برابری پروازهای هما در فرودگاههای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر سلطان پور عصر دوشنبه در مراسم تودیع اش از اداره کل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در استانهای مازندران و گلستان در اتاق بازرگانی ساری، افزود: میانگین پروازهای هفتگی این شرکت دولتی در سه سال گذشته، چهاز پرواز بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون شرکت هما در فرودگاههای مازندران، هفته ای 16 پرواز به مقاصد استانهای کشور و خارج کشور برقرار می کند.

مدیرکل سابق هما در مازندران و گلستان با اشاره به اینکه مازندران از ظرفیت بالایی در برقراری پروازهای داخلی و خارجی برخوردار است، تصریح کرد: این استان مستعد فعالیت شرکتهای هوایی و حمل و نقل مسافر هوایی است.

سلطان پور بیان داشت: هم اکنون هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در فرودگاههای ساری، نوشهر و رامسر پروازهایی را به مقاصد مشهد، تهران، بندرعباس، بغداد و دمشق و سایر مسیرهای پروازی ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه مردم بسیاری از استانهای آذری نشین در مازندران و گلستان سکونت دارند، افزود: راه اندازی پرواز مستقیم ساری به تبریز بسیار اثرگذار و زودبازده است.

سعید میرشاه ولایتی، مدیرکل عملیات شعب هما با اشاره به اتمام پروازهای رفت حجاج بیت الله الحرام از روز گذشته در فرودگاههای کشور، اظهار داشت: پرواز مستقیم گرگان به بغداد از روز جاری آغاز شد.

وی با بیان اینکه امکانات تخصصی و حرفه ای هوانوردی بسیاری در شرکت هواپیمایی هما وجود دارد، اظهار داشت: مازندران از پتانسیل بالایی برای ارتقای پروازهای داخلی و خارجی برخوردار است.

به گزارش مهر، در این مراسم با قدردانی از زحمات اکبر سلطان پور در دوران ماموریت 3.5 ساله وی، احمد جعفری به سمت مدیرکل جدید هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در مازندران و گلستان منصوب شد.