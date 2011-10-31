به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری نژاد دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی عصر امروز در نشست خبری دبیران تشکل های دانشجویی که در اتاق شیشه ای لانه جاسوسی آمریکا برگزار شد، انقلاب اسلامی ایران را نقطه آغازی برای حرکت نو در جهان ارزیابی کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران، بر اساس تئوری ولایت فقیه فعالیت خود را آغاز کرد و در این سی سال قدرت خود را به خوبی نشان داد، ضمن آنکه دشمنان با ترور دانشمندان خواستند موانعی را پیش روی انقلاب اسلامی به وجود آورند اما نظام اسلامی مسیر خود را با قدرت و قوت ادامه خواهد داد.

این فعال دانشجویی با اشاره به تحولات منطقه افزود: این تحولات از کشورهای منطقه شروع شد و امروز به قلب اروپا کشیده شده به طوریکه بهشتی که سردمداران غربی برای خود ترسیم کرده بودند به جهنم ترسیم شده است.

دبیر جنبش عدالت خواه دنشجویی در ادامه به نقش ویژه جوانان در انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: امروز فتح قله های جهان بر عهده نسل سوم است و باید این نسل خود را برای آینده آماده کند.

وی با اشاره به قیام وال استریت اظهار داشت: قیام وال استریت نقطه آغازی برای پایان دادن به نظام سرمایه داری است.

جعفری نژاد تحولات منطقه و قیام وال استریت را به فال نیک گرفت و ابراز امیدواری کرد تا هر چه زودتر استکبار از بین رود و جهانی بدون استعمار و استکبار را شاهد باشیم.

دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی در پایان سخنانش خطاب به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت: بدانید سفارتخانه های جنگ نرم استکبار به وسیله جنبش دانشجویی فتح خواهد شد.