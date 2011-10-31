ضرورت ثبت روز ملی مازندران در تقویم رسمی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت روز ملی مازندران افزود: روز سه شنبه 25 رمضان سال 250 قمری برابر با 14 آبان 243 هجری شمسی، به جهت بیعت مردم تبرستان با حسن بن زید علوی از سوی شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان روز ملی مازندران تعیین شد.

وی افزود: مازنیها با عقل و درایت پیرو شیعه علوی هستند و با منطق و بصیرت خود علویان را به این منطقه دعوت کردند.

ابراهیمی اظهار داشت: از این خاستگاه معرفتی بوده که بزرگانی چون شیخ فضل الله نوری، کوهستانی، حسن زاده وجوادی آملی به عنوان ستارگان عالم تاب به جهان عرضه کردند.

ابراهیمی تصریح کرد: 14 آبان باید به عنوان روز ملی مازندران در تقویم هجری شمسی ثبت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار تصریح کرد: امسال برای گرامی داشت روز ملی مازندران باید تمام دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و دوایر دولتی برای این روز که در دهه ولایت تقویم شده است، برنامه های اجرایی خود را به ستاد اعلام کنند.

وی، امیری خوانی، غدیر خوانی، اجرای آیین های سنتی، اجرای موسیقی بومی، اشعار محلی، رونمایی از 38 عنوان کتاب مازندران، تجلیل از بزرگان علمی، فرهنگی، قرآنی، ورزشی، خانواده شهید، مبلغان دینی مازندران را ازجمله برنامه های مراسم گرامیداشت روز ملی مازندران اعلام کرد.

ابراهیمی گفت: اجرای تمامی برنامه ها در این روز باید به گونه ای باشد تا نقش مازندران در گسترش دین اسلام طی تاریخ، ولایت پذیری و تبعیت عملی مردم این خطه از فرامین امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری، آوردگاه این استان در پیروزی انقلاب ودفاع مقدس تبلیغ و تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه تعیین روز ملی مازندران زمینه ظهور بسیاری از ظرفیتهای استان را فراهم نموده است، بیان داشت: با دستور استاندار، دبیرخانه دائمی روز ملی مازندران تشکیل می شود.