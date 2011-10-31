به گزارش خبرگزاری مهر، در توضیحاتی که روابط عمومی این شرکت برای خبرگزاری مهر ارسال کرده آمده است: احتراماً پیرو انتشار خبر "تخلف هزار میلیارد تومانی در سازمان صندوق بازنشستگی و شستا" در آن خبرگزاری در مورخ 9/8/90 به استحضار میرساند که خبر مذکور کذب محض بوده و در صورت عدم ارائه مستندات لازم، شستا شکایت خود در این خصوص علیه کسانی که این ادعاها را مطرح می نمایند از طریق مراجع قضایی و ذیصلاح پیگیری خواهد نمود.

توضیح مهر:

خبرنگار مهر در پی تماس مدیر روابط عمومی این شرکت خواستار توضیحات بیشتر در این زمینه شد که پاسخی ارائه نگردید.



همچنین فایل صوتی گفتگوی مهر با سلیمان جعفرزاده موجود است و در صورت نیاز منتشر می شود.

مهر آمادگی انتشار هرگونه پاسخ از سوی مسئولان شستا را در رابطه با این خبر دارد.