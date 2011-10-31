جایگاه سوختی در اردبیل به پرداخت 440 میلیون ریال محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بعد از ظهر دوشنبه، در جلسه بررسی پرونده های تخلف صنفی اظهار کرد: این شرکت نفت و سازمان بازرگانی این جایگاه دار،نفت سفید مازاد بر فروش را غیر قانونی وبا قیمت بیشتر بصورت آزاد می فروخته است.



حمید رضا عزیزپورعنوان کرد: این جایگاه 28 هزار و 500 لیتر نفت سفید را خارج از شبکه عرضه کرده است.



وی افزود: متهم این پرونده علاوه بر پرداخت 440 میلیون و 429 هزار و 900 ریال جریمه نقدی به استرداد عین کالا و توزیع در شبکه محکوم شد.



به گفته رئیس تعزیرات حکومتی استان اردبیل ماه گذشته نیز در شهرستان مشگین شهر مسئول جایگاه سوختی در مشگین شهر با دستکاری از سامانه هوشمند پمپهای بنزین بیش از 176 هزار لیتر بنزین را خارج از شبکه توزیع کرده بود که دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.



عزیزپور یادآور شد: این فرد نیز به پرداخت چهار میلیارد و 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



وی با بیان اینکه بازرسی از اصناف و جایگاههای سوخت توسط نیروی انتظامی و بازرسان در کل استان شدت بشتری یافته است عنوان کرد: تحقیقات تکمیلی و بررسی این نوع پرونده ها ادامه دارد.