نحوه شکل گیری خانواده ها باید براساس آیین اسلامی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن هفته ازدواج گفت: متاسفانه باید بپذیریم در تشکیل خانواده ها عملا بر خلاف آموزه های دینی عمل می کنیم چه از لحاظ نوع آشنایی های قبل از ازدواج و چه مراسم بعد از آن که هیچ کدام بر اساس دستورات دین نیست و جالب اینکه همه به این موضوع واقف هستیم.

رئیس کل دادگستری افزود: انتظار می رفت پس از پیروزی انقلاب اسلامی نحوه شکل گیری خانواده ها بر اساس آیین مقدس اسلامی باشد، اما متاسفانه در این خصوص عملکرد ما با مقررات دینی انطباق ندارد.

وی گفت: برای سنگین نگرفتن مهریه ها بسیار سفارش شده است تا جایی که برخی مراجع معتقدند کسانی که مهریه های بالا تعیین می کنند، عقد آنها به خودی خود باطل است و اگر قاضی کسی را بابت مهریه زندانی کند کار خلاف شرع انجام داده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه افزود: خانواده ها بیشتر از اینکه به فکر نوع و مقدار مهریه ها باشند به فکر پرورش دادن زمینه های تفاهم و پایداری عشق و علاقه آنها باشند و متناسب با یک شناخت دقیق از عروس و داماد و خانواده ها مهریه را به شکلی تعیین کنند که هیچ گونه مسأله ی خاصی پیش نیاید.

مظفری گفت: توصیه من به عنوان یک برادر دینی به تمام خانواده ها و جوانان این است که در تمام تصمیمات زندگی خود سعی کنند با توجه به دستورات دین، قدم بردارند و لحظه ای از پروردگار خویش غافل نشوند، زیرا کسی که تابع پروردگار است هیچ گاه در تصمیم گیری های خود دچار تزلزل نمی شود.

