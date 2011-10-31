ایران و عراق بر تداوم رایزنی ها در خصوص تحولات منطقه تاکید کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد، در دیدار علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان با نوری المالکی نخست وزیر عراق در بغداد ، صالحی سلام های گرم رئیس جمهور ایران و معاون اول رئیس جمهور را به نخست وزیر عراق ابلاغ کرد.

وی با اشاره به روابط برادرانه ایرانه و عراق گفت: در بسیاری از امور همکاری های ایران و عراق به خوبی پیش می رود.

صالحی ابراز امیدواری کرد که توافقات و تفاهمات قبلی دو کشور به خوبی به نتیجه مطلوبی برسد.

وی با اشاره به شرایط سیاسی عراق اظهار داشت: ما معتقدیم با اهتمام و توان دولت منبعث از اراده مردم عراق، چشم انداز یک عراق امن و با ثبات و یکچارچه را در پیش رو قرار دارد.

وی با اشاره به تحولات جاری منطقه با تشریح مواضع ایران در قبال تحولات بر استمرار و افزایش رایزنی های سیاسی دو کشور و همکاری تهران بغداد در جهت کمک به تقویت ثبات و امنیت و توسعه و رفاه منطقه تاکید کرد.

مالکی در این ملاقات با تقدیم سلام های گرم خود به رهبر انقلاب ، رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: ما همواره از مذاکره و رایزنی جمهوری اسلامی ایران در خصوص توطئه روابط دوجانبه و مسائل و تحولات منطقه استقبال می کنیم.

وی تصریح کرد: ما همواره تلاش می کنیم در کلیه زمینه ها بهترین و گسترده ترین روابط را با ایران داشته باشیم و این مناسبات را حفظ کرده و به روابطی مستحکم ، امن و راهبردی برسیم.

نخست وزیر عراق با اشاره به تحولات و چالش های پیش روی منطقه و سیاست های سیطره جویانه برخی قدرت ها و تاثیر آن بر کلیه کشورهای منطقه افزود: رایزنی و همکاری ایران و عراق در جهت کمک به حل مشکلات می تواند به منافع دو کشور و ثبات و امنیت منطقه کمک کند و روابط دو کشور را به الگو و سنگ بنایی برای کمک به حل مسائل منطقه ای تبدیل کند.