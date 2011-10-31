جلوگیری از هر اقدامی علیه ایران برای عراق یک اصل است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بغداد علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر منطقه ای در بغداد با هوشیار زیباری وزیر امورخارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

وزرای خارجه ایران و عراق ضمن مرور روند پیشرفت مناسبات و همکاری های تهران و بغداد ، راههای گسترش و افزایش همکاری های جدید را در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و کنسولی مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

صالحی و زیباری همچنین پیرامون آخرین تحولات جاری منطقه به رایزنی و مشورت پرداختند و بر ضرورت استمرار این رایزنی ها تاکید کردند.

صالحی در این دیدار با اشاره به اشتراکات تاریخی و پیوندهای مشترک دو ملت ایران و عراق افزود: این پیوندهای تاریخی ایجاب می کند که دو دولت ایران و عراق نیز از پیوندهای ناگسستنی برخوردار باشند.

وی در این راستا ابراز امیدواری کرد: بر اساس اراده سیاسی دو دولت ایران و عراق ، کلیه توافقات قبلی دو کشور هر چه سریعتر اجرایی شده و موضوعات موجود در امور مرزی و میادین مشترک نهایی و حل و فصل شود.

صالحی بر ضرورت اتحاد و انسجام کلیه گروههای عراقی در جهت پیشبرد روند سیاسی این کشور تاکید کرد.

وزیرخارجه عراق نیز در این مذاکرات با اشاره به تاریخ و سابقه روابط دو کشور ایران و عراق اظهار داشت: ما باید برای گسترش مناسبات دو جانبه تلاش کنیم و با پیگیری مستمر و گسترده اجرای همکاری های فی مابین در زمینه های مختلف در جهت هموار کردن بسترهای لازم ، همکاری اقتصادی ، تجاری و فنی اهتمام داشته باشیم.

زیباری افزود: خوشبختانه اجرای زیربناهای لازم برای گسترش روابط در مدتی کوتاه در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و کنسولی جهش و ارتقا داشته و با توجه به همسایگی و اشتراکات دینی و تمدنی دو کشور که قابل قیاس با کشورهای دیگر نیست روابط دو کشور نیز باید در شان و سطح این اشتراکات باشد.

وی با اشاره به اینکه عراق در مرحله گذر از مرحله سیاسی حساسی است از مواضع متین ایران در حمایت از روند سیاسی عراق ناشی از اراده مردم این کشور و نقش مثبت و حمایتی در کمک به استقرار ثبات و آرامش در عراق تقدیر کرد.

زیباری همچنین از همکاری ها و توافقات دو کشور در چارچوب کمیته های فنی، امور مرزی مشترک و دستاوردهای حاصله ابراز خرسندی کرد.

وزیرخارجه عراق با اشاره به تحولات و چالش های منطقه ای بر علاقه مندی کشورش برای همکاری و هماهنگی در مواضع و مشورت و رایزنی در مورد مسائل مشترک در منطقه تاکید کرد.

زیباری افزود: حفظ امنیت مرزهای مشترک ایران و عراق و جلوگیری از هرگونه اقدام علیه ایران برای ما یک اصل ثابت است.

در این دیدار همچنین وزرای خارجه ایران و عراق پیرامون برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی، کمیته های کنسولی، مرزی، سیاسی، فنی، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت تبادل نظر کردند.